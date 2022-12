Aarau Schönenwerderstrasse und Damm als «Geheimtipps»: Aaraus Randquartiere werden schrittweise aufgewertet Die westliche Einfahrt in die Kantonshauptstadt ändert ihr Bild von Tag zu Tag. Mindestens fünf Bauprojekte laufen dort aktuell. Und das Quartier hat noch Potenzial für mehr.

Dieses ältere Haus an der Schönenwerderstrasse 14 wird erhalten, auf beiden Seiten davon entstehen Neubauten (ausgesteckt). Gegenüber an der anderen Strassenseite ist ein Bauprojekt bereits fortgeschritten. Bild: Daniel Vizentini

Auf den ersten Blick erscheint sie eng, laut und als Wohnort nicht sofort anmächelig: die Schönenwerderstrasse in Aarau, auf der täglich mehrere hundert Fahrzeuge verkehren. Ab der Kantonsgrenze führt sie dicht am steilen Hang, Hausfassaden oder Mauern entlang, vorbei an alten, noch schönen Villen wie auch an weniger schönen Gewerbebauten und Wohnblöcken. Ein Trottoir gibt es fast immer nur auf einer Strassenseite. Mangels sicherer Alternative nutzen es in beide Richtungen auch die Velos.

Diese westliche Einfahrt Aaraus hat aber auch Potenzial: Wer einen zweiten Blick in die Umgebung wagt, wird zum Beispiel mit der Weitsicht von oben hinab auf das grüne Feld vom Aarauer Schachen belohnt, mit der Aare und der Jurakette im Hintergrund. Nebst der relativen Nähe zum Stadtzentrum ist es genau diese Aussicht, die als Trumpf gilt und die Architekten versuchen, in ihre Bauprojekte an der Strasse zu integrieren.

Ein schönes Beispiel: die alte Villa an der Nummer 36. Bild: Daniel Vizentini In ähnlichen Farbtönen, aber eher unschön in die Jahre gekommen: der Wohnblock gegenüber. Bild: Daniel Vizentini Die Schönenwerderstrasse bietet ein Gemisch von alten schönen und weniger schönen Bauten. Bild: Daniel Vizentini

Weil der Platz eng ist, müssen einige Bauten sowieso praktisch in den steilen Hang hinein gebaut werden. Einzelne Projekte setzen dazu auf neue Gehsteige als Verbindung zum gleich darunter liegenden Dammquartier. Dieses bezeichnete Stadtbaumeister Jan Hlavica zuletzt als «echten Geheimtipp», das «wie die Schönenwerderstrasse in den nächsten Jahren an Bedeutung und Gestalt gewinnen wird».

Die Aussicht gilt als einer der Trümpfe der Wohnlage. Bild: Daniel Vizentini Wird vielleicht dereinst durch einen Neubau ersetzt: die alte Druckerei Huber und Anacker. Bild: Daniel Vizentini Die Schönenwerderstrasse in Aarau birgt weiteres Potenzial. Bild: Daniel Vizentini

15 Wohnungen an der Nummer 12/14

Mindestens fünf Neubauten an der Strasse sind gerade in Planung oder bereits nahe der Vollendung. Seit einer Woche zum Beispiel liegt das Baugesuch für die Arealüberbauung «Solaare» an der Schönenwerderstrasse 12/14 auf. 15 Mietwohnungen sollen dort entstehen, wobei es sieben dieser Wohnungen bereits gibt: Das bestehende Haus an der Nummer 14 ist dank Baujahr 1897 historisch einigermassen wertvoll und soll erhalten bleiben respektive renoviert werden.

Dieses Haus wird erhalten und renoviert, linkt und rechts entstehen Neubauten. Bild: Daniel Vizentini

Mit dem älteren Haus verbunden, sollen nun links und rechts davon zwei Neubauten entstehen. Gegen die Strasse hin werden diese nur eingeschossig aussehen, die unteren Etagen werden aber in den steilen Hang hineingebaut. Die Weitsicht auf den Schachen kommt dadurch zur Geltung. Dazu entstehen draussen praktisch drei Garten-Etagen: Zuoberst eine Art Festplatz, eine Stufe weiter unten ein Gemeinschaftsgarten und darunter ein Kinderspielplatz.

So sehen die Gebäude heute aus, vom Damm-Quartier aus gesehen. Bild: büro neuf/zvg So ist die Neuüberbauung geplant. Bild: büro neuf/zvg Die neuen Bauten sollen auch den begrünten Hang besser als heute nutzen. Bild: büro neuf/zvg

Die frühere Wegverbindung hinunter zum Dammweg wird laut Projektbeschrieb wieder eingeführt. Und es wird autoarmes Wohnen angestrebt: Nur sieben Parkfelder sind geplant, etwa so viele wie bereits heute. Dafür soll zur Strasse hin einen grosszügiger Velokeller entstehen.

4,2 Millionen Franken werden im Gesuch als Baukosten angegeben, Bauherrin ist die Gloman AG aus Schönenwerd. Von den 15 Wohnungen werden zwei 2 Zimmer, zehn 3,5 Zimmer und drei 4,5 Zimmer aufweisen.

8 neue Wohnungen gleich gegenüber an der Überbauung «Jurablick»

Noch in Baugerüsten, aber gefühlt schon praktisch fertig, ist gleich gegenüber die Überbauung «Jurablick». Dort entstehen für rund 3,4 Millionen Franken zwei Wohnungen mit 2,5, drei mit 3,5 und drei mit 4,5 Zimmern – acht insgesamt.

Die Überbauung «Jurablick» gleich unter der Walthersburg ist bald vollendet. Bild: Daniel Vizentini

Ansprechend aussehen wird die Fassade mit acht je leicht nach hinten versetzten Würfeln. Auch hier setzten die Architekten auf die Weitsicht über den Schachen und planten jede Wohnung mit hohen, zweigeschossigen Fensterfronten.

So soll das Gebäude nach dessen Vollendung aussehen. Visualisierung: zvg

Weitere Projekte an der Schönenwerderstrasse 30 und 31

Eine Baulücke, die demnächst geschlossen wird, befindet sich beim früheren grossen Mehrfamilienhaus an der Nummer 30 und dem Wohnblock an der Nummer 34. Das Haus ist inzwischen abgerissen, die dicken Stämme der gefällten Bäume liegen noch auf dem Boden. Aktuell gräbt ein Bagger das Gelände um. Von der Strasse aus sieht man nun direkt auf den Schachen, die Bahnlinie und sogar auf die Stadtkirche und einen Teil der Altstadt.

Ein grosses, altes Haus und mehrere Bäume an der Nummer 30 sind bereits weg. Bild: Daniel Vizentini

Gleich gegenüber, an der Schönenwerderstrasse 31, versucht die HRS schon seit vier Jahren eine Neuüberbauung zu realisieren. Doch noch steht der alte Gewerbebau mit seiner markanten, roten Ziegelfassade verlassen da. Ersetzt werden soll er durch ein Mehrfamilienhaus mit 24 Mietwohnungen samt Tiefgarage. Die Baukosten wurden vor Jahren auf 9,5 Millionen Franken beziffert.

Auch hier argumentiert der Bauherr mit der «tollen Aussicht auf den Schachen und die Jurakette», wie HRS-Sprecher Martin Fricker bei der ersten Baueingabe vor vier Jahren sagte.

Links an der Nummer 30 sind die Bagger bereits aufgefahren, gegenüber an der 31 steht das Gebäude noch verlassen da. Bild: Daniel Vizentini

2018 und 2020 lagen die Gesuche dafür auf. Zuletzt hiess es, dass die Frage der Erschliessung über die Kantonsstrasse noch ein ungeklärtes Problem sei, das den Bau blockiert. Das Thema liegt beim Kanton.

Diese Wohnüberbauung mit Tiefgarage würde das bisherige Geschäftshaus ersetzen. Visualisierung: Nightnurse Images GmbH/zvg

13 Wohnungen an der Schönenwerderstrasse 74

Seit Anfang Monat liegt zudem ein Gesuch auf für ein neues Mehrfamilienhaus an der Nummer 74. Die Bauherrin Stefan GmbH aus Emmenbrücke will für rund 2,3 Millionen Franken vier Wohnungen mit 3,5 und neun mit 2,5 Zimmer bauen lassen, den Hang hinunter über drei Etagen. Auch hier sind nur sechs Parkplätze geplant.