Aarau Schönenwerd verlangt neu Parkgebühren bei der Badi – zieht Aarau nach? Dass Badegäste im Sommer nichts zahlen müssen, um ihr Auto abzustellen, war in den Schwimmbädern der Region bisher gang und gäbe. Nun führt Schönenwerd erstmals Gebühren ein.

Wer das Freibad im Aarauer Schachen besucht, darf gratis das Auto abstellen. Bild: Michael Küng

Dass von Badegästen Parkgebühren verlangt wird, war bisher ein wenig ein Tabu. In Schönenwerd ist es nun gefallen: Bei der dortigen Badi werden Parkautomaten aufgestellt, ansonsten ist Bezahlung per App vorgesehen. Im Aarauer Freibad Schachen, knapp vier Kilometer entfernt, ist dies aber noch kein Thema. Während der diesjährigen Saison jedenfalls werde der Parkplatz Badegästen gratis zur Verfügung stehen, bestätigt auf Anfrage Daniel Ringier, Leiter Abteilung Sicherheit. Und zwar ausdrücklich nur Besuchenden des Freibads, wie er bekräftigt. «Allen anderen Personen ist die Nutzung nicht gestattet.»

Ob die Regelung mit dem Gratisparkieren für Badegäste auch künftig so bleibt, könne noch nicht gesagt werden. Die aktuellen Vorschriften stammen von 2008. Seit Januar gelten in Aarau neue Vorgaben fürs Dauerparkieren auf öffentlichem Grund, diese betreffen aber vor allem die Zahlungsform, neu nur via Parkingpay-App. Im Gebiet Schachen – ausserhalb der Badiparkflächen – dürfen Autos gemäss aktueller Parkierungsregelung tagsüber bis zu drei Stunden mit Parkscheibe abgestellt werden.