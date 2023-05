Aarau Schön, elegant und sehr schnell: Für einmal jagen die Windhunde über die Pferderennbahn Über Pfingsten hat in Aarau einer der grössten Windhund-Anlässe Europas stattgefunden.

Ausgezeichnet werden die schönsten und elegantesten Tiere. Bild: Michael Küng

Etwa 250 Windhundfreunde haben sich über Pfingsten mit ihren fast 600 Hunden auf der Pferderennbahn in Aarau getroffen, um die schnellsten und elegantesten Vierbeiner zu erküren. «Der Anlass in dieser Form zählt zu den grössten in Europa», erklärt Roman Andrist. Der heute in Kölliken lebende Erlinsbacher ist Präsident der Windhundfreunde Aargau, die den Anlass organisieren.

Zu den Highlights zählt das Coursing, bei dem jeweils zwei Hunde gemeinsam einem über die Rennbahn gezogenen Fell nachjagen. Das ist spektakulär, gilt der Windhund doch als das zweitschnellste Landtier überhaupt – nur Geparden sind noch schneller.

Eigens Zugmaschine für das Fell entwickelt

Englische Greyhounds können dabei über 70 km/h erreichen. Die Greyhounds sind eine von 13 in Aarau vertretenen Windhund-Rassen. Windhunde wurden einst für die Treibjagd gezüchtet und auf die Jagd nach Hasen, Gazellen und sogar Wildschweinen oder Wölfen spezialisiert.

Heute werden sie in vielen Regionen der Welt nur noch für Anlässe wie nun den «Swiss Sighthound Event» zur Jagd losgelassen. Windhunde jagen auf Sicht, Nasen und Ohren spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle.

Roman Andrist (stehend) wirbelt unablässig über die Rennbahn, um sicherzustellen, dass auch alles klappt. Bild: Michael Küng

Das für die Coursing genannten Rennen verwendete Lockfell wurde früher in Aarau mit einem Motorrad über die Pferderennstrecke gezogen. Doch weil das im Grün Spuren hinterlässt, haben die Windhundfreunde eigens eine Zugmaschine entwickelt, mit der es nun möglich ist, das Fell mithilfe eines stationär aufgestellten Motors über die Bahn zu ziehen. Damit sich das Grün auch am kommenden Samstag in seiner vollen Pracht präsentiert, wenn wieder Pferderennen stattfinden.

Am weitesten angereist ist Richter aus Kanada

Um bei den hohen Geschwindigkeiten die Balance zu halten und wendig zu bleiben, haben viele Windhundarten einen auffällig langen Schwanz, der es möglich macht, schnell die Richtung zu wechseln.

18 Bilder 18 Bilder Beim Coursing sprinten je zwei Hunde einem über die Rennbahn gezogenen Fell hinterher. Bild: Michael Küng

Bei aller Lust am Herumtoben haben Windhunde aber auch ihre gemütlichen Seiten, sagt Roman Andrist. «Der Jagdinstinkt draussen ist das eine. Daheim sind Windhunde katzenähnlich. Sie legen sich aufs Sofa, liegen hoch, das haben sie gerne.» Und sie gelten als eigenwillig. Hat ein Hund keine Lust, dann hilft alles ermuntern nichts. Dann kann es schon einmal vorkommen, dass von zwei Hunden im Coursing nur einer auch im Ziel ankommt.

Begleitet wurde der dreitägige Event, der am Montag mit den Entscheidungen im Coursing zu Ende gegangen ist, von einem Camping, einem Gastro-Angebot sowie verschiedenen Möglichkeiten, um für die eigenen Vierbeiner das eine oder neue Accessoire zu kaufen.

Richter Jean-Christophe Boulinguez aus Kanada ist für den Event in die Schweiz geflogen und zeichnet hier einen der Hunde aus. Bild: Michael Küng

Teilgenommen haben Hunde und ihre zweibeinigen Begleiter aus Deutschland, Frankreich, Polen und vielen weiteren Ländern. Zu den am weitesten angereisten zählt Jean-Christophe Boulinguez. Der Kanadier ist Richter für die Hundeausstellungen, bei denen die schönsten und elegantesten Tiere gekürt werden. Er reist dafür an Events auf der ganzen Welt. «An amazing job», sagt er, ein wundervoller Job.