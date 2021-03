Aarau Schlägerei am Bahnhof: Polizei muss ein halbes Dutzend alkoholisierte Personen trennen Am Mittwochabend wurde die Polizei zum Bahnhof Aarau gerufen, weil ein Streit zwischen verschiedenen Personen entbrannt war. Trotz aufgeheizter Stimmung wurde niemand verletzt.

Am Bahnhof Aarau gerieten etwa ein halbes Dutzend Personen in Streit, die Polizei musste eingreiffen. (Symbolbild/Archiv) Michael Küng

(kob) Auseinandersetzungen am Bahnhof Aarau erforderte das Eingreiffen mehrere Polizeipatrouillen, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Während die Stadtpolizei Aarau nach einer Streitigkeit um 20.30 Uhr bereits vor Ort war, entbrannte 20 Minuten später in der Nähe eine Schlägerei mit etlichen Beteiligten.

Die starke Polizeipräsenz vermochte die aufgeheizte Stimmung in der Folge zu beruhigen. Wie sich zeigte, waren sich mindestens ein halbes Dutzend Personen in die Haare geraten, ohne dass jemand verletzt worden wäre.

Bei den Beteiligten handelt es sich um Männer und Frauen aus der Schweiz sowie aus verschiedenen Nationen im Alter zwischen 18 und 50 Jahren. Die Mehrheit von ihnen war stark alkoholisiert. Die Polizei sprach in der Folge mehrere Wegweisungen aus.

