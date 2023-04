Tele M1

Aarau Schausteller-Pfarrer predigt auf der «Putschibahn» Im letzten Jahr hat das Leben des bekannten Schausteller-Pfarrers Adrian Bolzern eine spektakuläre Wende genommen: Er brach mit dem Zölibat, heiratete und wurde Vater. Trotz Zölibat-Bruch darf Bolzern mit päpstlichem Segen weiter als Seelsorger arbeiten. Am Ostermontag war er in Aarau.

Der Chilbi-Gottesdienst in Aarau zeigte: Auf der Putschautobahn im Aarauer Schachen kann es auch ruhig zu und her gehen. Insbesondere dann, wenn Pfarrer Adrian Bolzern als Seelsorger seine Predigt auf der Chilbi hält.

Schaustellerpfarrer Adrian Bolzern. Mathias Förster

Am Ostermontag war er zu Besuch und hielt seinen Gottesdienst auf der Putschautobahn ab. Schaustellerin Maya Hauri zeigte sich gegenüber Tele M1 zufrieden: «Die Leute schätzen diesen Gottesdienst, das höre ich immer wieder.»

Es war bereits das 20. Mal, dass der Chilbi-Gottesdienst stattfand. Speziell an diesem Ostermontag war, dass der ehemalige Aarauer Pfarrer Adrian Bolzern mit von der Partie war. Er sorgte im letzten Jahr für Schlagzeilen, weil er mit dem Zölibat brach.

Bolzern hängte seine Karriere als Priester für die Liebe an den Nagel. Er heiratete seine heutige Frau und wurde Vater. Dass er trotzdem in Aarau predigen durfte, ermöglichte der Vatikan. «Der Bischof bemühte sich um mich und wollte mich als Seelsorger behalten», erklärt der Seelsorger seinen besonderen Status. «Dafür mussten wir ein grosses Dossier nach Rom schicken und Papst Franziskus himself hat am 22. Dezember vom vergangenen Jahr unterschrieben, dass ich weiter als Seelsorger arbeiten darf.»

Wie die Predigt des Seelsorgers, der mit dem Zölibat brach und dank päpstlichem Einverständnis weiterarbeiten darf, ankam, sehen Sie oben im Video. (www.argoviatoday.ch)