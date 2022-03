Aarau «Der Verkauf ist im letzten Jahr um einiges zurückgegangen»: Ein Saison-Rückblick der Aarauer «Maroni-Männer» Die Maronizeit nimmt allmählich ein Ende und die Standbetreiber blicken auf die turbulente Saison 2021/2022 zurück. Auch wenn beim Take-Away-Kauf kein Zertifikat nötig war, Corona hat die Besucherzahlen auch im Maroni-Geschäft zurückgehen lassen.

Agostino Valente in seinem Stand vor dem Aarauer Kantonsspital. Soraya Sägesser

Während der kalten Wintermonate wärmen sich die Passantinnen und Passanten in Aarau ihre Hände an den Maroni von drei Ständen. Umgekehrt hält die Kundschaft auch die Maroniverkäufer warm; sie sorgt für deren Existenz. Die Coronapandemie war für die Verkäufer an den Standorten Kantonsspital, Graben sowie der Bahnhofstrasse nicht leicht, doch sie überstanden es.

Agostino Valente ist seit 40 Jahren im «Maronibusiness», seit zwölf Jahren ist er Standverkäufer vor dem Kantonsspital Aarau. «Corona hat man stark gemerkt. Etliche Anlässe von Firmen, aber auch von Privatpersonen wurden abgesagt», sagt er nachdenklich.

Sein Stand wurde während der Pandemie weniger besucht, doch jetzt würden die Leute wieder vermehrt kommen. Bei der Beschaffung der Maroni blieb für den 62-Jährigen alles gleich. «Es ist so wie in den letzten Jahren», erzählt er weiter. Nun mache er nach der Saison eine Pause.

Nach den Maroni kommt das Glace

Auch für den Maroniverkäufer Giovanni Kaufmann lief die Saison nicht wie geplant. «Der Verkauf der Maroni ist im letzten Jahr um einiges zurückgegangen», sagt er. Kaufmann ist seit 14 Saisons dabei und hat in den letzten Jahren vor dem Migros, dem McDonalds und nun am Graben verkauft. «Ich habe immer Kundschaft, doch Corona hat die Besucherzahlen sinken lassen», erzählt er.

Er sei jedoch froh gewesen, dass er immer seine Maroni verkaufen konnte. «Dank meinem Take-away-Angebot brauchte niemand ein Zertifikat bei mir. Trotzdem hatten einige Personen Angst, zu mir zu kommen», sagt er weiter.

Auch bei ihm habe Corona den Einkauf der Maroni nicht beeinflusst. «Wenn man einen guten Preis zahlt, ist das kein Problem», so der Maroniverkäufer. Die turbulente Saison geht langsam dem Ende zu, auch für den Maronistand am Graben. «Mein Stand schliesst als Letzter in der Schweiz», sagt er überzeugt.

Wer das genaue Saisonende wissen wolle, müsse den Muotathaler Wetterschmöcker anrufen und fragen, wann der Frühling kommt, witzelt er. Trotz Pandemie hat er seinen Humor nicht verloren. Nach der Maronisaison geht Giovanni Kaufmann seiner zweiten Leidenschaft nach: dem Verkaufen von Glace. Je nach Wetter verkauft er auch Glace und Maroni gleichzeitig oder wechselt ab.