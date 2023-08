Aarau Rotlicht missachtet: Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung Weil ein Lenker offenbar ein Rotlicht missachtete, krachte er auf dem Kreuzplatz in ein anderes Auto und verletzte dessen Insassen. Auch der Sachschaden ist gross.

Grosser Sachschaden: Der Lenker im grauen Ford blieb trotzdem unverletzt. Bild: Kapo Aargau

Mitten im Pendlerverkehr gab ein Autofahrer am Dienstagmorgen Gas, obwohl die Ampel auf Rot stand. Der graue Ford fuhr auf den Kreuzplatz in Aarau und donnerte in einen korrekt fahrenden gelben Opel. Laut der Kantonspolizei Aargau wurden die beiden Insassen des Opels leicht und mittelschwer verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Der Lenker im grauen Ford blieb unverletzt, doch an beiden Fahrzeugen gab es einen grossen Sachschaden.

Nicht nur der gelbe Opel, sondern auch dessen korrekt fahrenden Insassen trugen Spuren des Unfalls davon. Bild: Kapo Aargau

Die Kantonspolizei klärt nun die genauen Umstände. Der mutmassliche Verursacher ist allerdings bereits vorläufig seinen Führerausweis los. Durch den Unfall war die Kreuzung etwas über eine Stunde nur schwer befahrbar. (zen)