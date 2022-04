Aarau Rot, pink, blau: Laut den Lernenden dieses Aarauer Ateliers sind das die Kleidertrends für den Sommer Das Atelier für Bekleidungsgestaltung Aargau veranstaltete am Freitag einen Modeapéro mit Modeshows zu den Sommertrends. Dies lockte Hunderte Fashionbegeisterte allen Alters in die Aarauer Telli.

Modeapéro im Atelier für Bekleidungsgestaltung in Aarau – Trendshow mit den Kleidern und Accessoires für den Sommer 2022. Soraya Sägesser / Aargauer Zeitung

Anlässlich des diesjährigen Modeapéros präsentierte das Atelier für Bekleidungsgestaltung ausgewählte Einzelanfertigungen der Kundschaft. Neben den massgeschneiderten Kleidungsstücken wurden auch Accessoires für den kommenden Sommer gezeigt.

«Mode kommt zurück ins Kostbare», sagte Pia Brunner. Mit diesen Worten begrüsste die stellvertretende Atelierleiterin die Gäste. Rund hundert Modebegeisterte trafen sich am Freitagnachmittag im Atelier. Es war die erste Modeshow in der Telli nach dem Umzug im August 2021. Zuvor nähten und schneiderten die Bekleidungsgestalterinnen und Bekleidungsgestalter in den Räumen der Kantonalen Schule für Berufsbildung in der Innenstadt.

Nach der coronabedingten Pause waren die Trendshows des Ateliers für Bekleidungsgestaltung wieder zurück. Im Fokus standen dabei Teile wie ein Blazer mit roten Blumen, ein Hemd mit Vogelmuster samt Kapuze oder eine Jacke, die auf beide Seiten getragen werden kann. «Alle Teile wurden von unseren Lernenden geschneidert», sagte Edith Heim, die Atelierleiterin. Aktuell absolvieren 24 Lernende ihre Ausbildung im Atelier für Bekleidungsgestaltung. Sie verteilen sich auf alle drei Lehrjahre.

Zum ersten Mal wurden Herrenanzüge der Marke Scabal präsentiert. Diese zeigten die Models aber nicht etwa mit Krawatte und Lackschuhen, sondern wie der Trend vorsieht: mit Turnschuhen. Neben den Sneakers gehören auch Culotten zum Sommer 2022. Dies sind weite Hosen mit viel Beinfreiheit. Bei den Farben gibt es mehrere Trends. So sind neben den knalligen Farben auch Pastelltöne in creme, hellgrün oder rosa dabei.