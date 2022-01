Aarau-Rohr Dreigeschossige Erweiterung geplant: Die Kurt Vorburger AG baut zum dritten Mal aus Sie platze aus allen Nähten: Die Aarauer Kurt Vorburger AG plant einen dreistöckigen Erweiterungsbau. Dafür muss das Zweifamilienhaus nebenan weichen.

Die Kurt Vorburger AG aus Rohr plant den nächsten Ausbau. So soll ein dreigeschossiger Anbau gebaut werden. Screenshot Projektbeschrieb

Als die Kurt Vorburger AG in 1974 ihr Geschäftshaus in Aarau Rohr (damals noch Rohr) bezog, war das die Belegschaft wesentlich weniger gross als heute. Davor befand sich das Büro der 1939 gegründeten Firma im benachbarten Zweifamilienhaus, das bis heute zum Besitz der Familie Vorburger gehört.

Die Kurt Vorburger AG, inzwischen über 80 Jahre alt, bietet Planungen und Ausführungen von Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen an. Das von Susanne Vorburger (3. Generation) und Sohn Patrick Vorburger (4. Generation) geführte Unternehmen ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen.

Deshalb hat die Firma mit den stadtbekannten blauen Montagewagen mit weisser Schrift bereits zwei Ausbauprojekte vorgenommen: Das Erste im Jahr 2010, damals wurde der Gewerbebau auf der Ostseite mit einem zweigeschossigen Anbau erweitert. Der Zweite erfolgte 2015, als das ganze Gebäude um ein Geschoss aufgestockt wurde.

Links das 1974 gebaute Haus, in der Mitte der erste (2010) und rechts der zweite Ausbau (2015). Screenshot Projektbeschrieb

Am geschichtlich verankerten Standort festhalten

Heute beschäftigt das Unternehmen 45 Mitarbeitende. Und ist am Limit, wie im Projektbeschrieb eines Baugesuchs der Firma zu entnehmen ist, das noch bis am 19. Januar öffentlich aufliegt: «Die bestehende Liegenschaft platzt aus allen Nähten.» Dennoch wolle man nicht umziehen, sondern «am aktuellen, geschichtlich verankerten Standort festhalten und eine erneute Erweiterung realisieren».

Also der nächste Anbau. Dieser soll an Ort und Stelle des oben erwähnten Zweifamilienhauses zu stehen kommen, weswegen die Firma ausserdem ein Rückbaugesuch eingereicht hat, das ebenfalls bis am

19. Januar öffentlich aufliegt. Die Profile zeigen bereits an, wo das Gebäude nachher stehen wird.

Das Zweifamilienhaus der Familie Vorburger wird abgerissen – die Profile zeigen, wie gross das Geschäftshaus nachher sein wird. Florian Wicki

Mit der neuen und insgesamt rund 2,4 Millionen Franken teuren Erweiterung soll ein kompakter, schlichter Baukörper entstehen, der sich zurückhaltend ins bestehende Strassenbild integriert, heisst es im Projektbeschrieb weiter. Die bestehende Zufahrt soll leicht verbreitert und als reine Einfahrt genutzt werden – zur Wegfahrt in Richtung Aarau soll ein zusätzlicher Anschluss an die Kantonsstrasse als reine Ausfahrt hinzukommen.