Aarau Regierungsrat Markus Dieth zeigt sich stolz über «die Wiederauferstehung der AMA» pünktlich zur Osterzeit Die Aargauer Messe Aarau (AMA) ist eröffnet. In der ersten Ausgabe seit 2019 werden bis und mit Sonntag rund 30'000 Gäste im Aarauer Schachen erwartet. Nebst fast 180 Ständen und bewährten Attraktionen gibt es neu eine Sonderschau zur Aargauer Braukunst.

Regierungsrat Markus Dieth erhält ein Willkommensgeschenk von Messeleiterin Suzanne Galliker. Bild: Mathias Förster

«Endlich ist wieder AMA, zum Glück», sagte Messeleiterin Suzanne Galliker erfreut und erleichtert bei der Eröffnung der Messe im Aarauer Schachen. Es ist die erste in vier Jahren, nach Absagen wegen Corona. «Dass die AMA die Pause überstanden hat, ist nicht selbstverständlich.»

Fast 180 Stände stehen bis und mit Sonntag bereit, dazu auch das bei Kindern beliebte «Buureland» mit den vielen Tieren. Die Gäste standen schon bei Messestart am Mittwochnachmittag Schlange, die Parkplätze beim Freibad waren schnell gefüllt.

34 Bilder 34 Bilder AMA-Kommunikationsverantwortlicher Markus Huber eröffnete die Ansprachen. Mathias Förster / CH Media

Diesmal gibt es eine Sonderschau zu den Aargauer Bieren. Über 60 Kleinbrauereien gäbe es im Kanton, sagte Regierungsrat Markus Dieth. Acht davon präsentieren an der AMA rund 30 Biersorten. Diese seien echt aargauisch, nicht nur des Wassers wegen: Die Braugerste gedeihe im Aargau und werde in der Mälzerei in Lenzburg verarbeitet. Markus Dieth gab sich froh und stolz ab der «Wiederauferstehung» der AMA pünktlich zur Osterzeit, wie er sagte.

Auch Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker bedankte sich beim AMA-Team für die Ausdauer und den Mut, die Messe wieder auf die Beine zu stellen. Die Aargauer Messe Aarau gibt es seit bald 50 Jahren.