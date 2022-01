Aarau Quartierverein sieht in Tagesschule der Kreisschule Aarau-Buchs ein potenzielles «pädagogisches Leuchtturmprojekt» Nicht nur die politischen Parteien aus Aarau und Buchs stehen dem Pilotprojekt Tagesschule im Aarauer Scheibenschachen im Grundsatz positiv gegenüber, sondern auch der Quartierverein Aarau Nord.

Auf diese Wiese neben dem Schulhaus Aare soll die neue Tagesschule hinkommen. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Das Pilotprojekt einer Tagesschule im Aarauer Scheibenschachen, das die Stadt Aarau, die Gemeinde Buchs und die Kreisschule Aarau-Buchs ausgearbeitet haben, kommt in der Vernehmlassung gut an. Zwar haben die Aarauer und Buchser Parteien Vorbehalte, Grundsatzkritik gibt es aber nicht. Unterstützt wird das Vorhaben auch vom Quartierverein Aarau Nord, auf dessen Gebiet die Tagesschule gebaut werden soll. In seiner Eingabe schreibt der Verein, die Tagesschule werde «die Standortattraktivität von Quartier und Stadt Aarau weiter steigern und für viele Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern».

Längere Betreuungszeiten, grosszügigere Räume

Trotzdem sieht auch der Quartierverein in gewissen Punkten Verbesserungspotenzial: So wird unter anderem vorgeschlagen, die Einführung von altersdurchmischten Klassen als Option zu prüfen. Weiter plädiert der Verein für eine Subventionierung von Schulgeld und Ferienbetreuung, um die Nutzung allen Familien möglich zu machen. «Eine Tagesschule, die nur von Kindern gut situierter Eltern besucht wird, verspielt das hohe Integrationspotenzial, das von Schulen mit einer sozial diversen Schülerschaft ausgeht.» Weiter rät der Verein, die angedachten Betreuungszeiten auszudehnen sowie bei der Raumnutzung grosszügiger zu planen; diese würden in der aktuellen Berechnung von Minimalstandards ausgehen.

Ein grosszügigeres Denken wünscht sich der Verein auch in Bezug auf die personellen Ressourcen, um das Potenzial einer Tagesschule, Stichworte «neuartige Unterrichtsformen» oder «ausserschulische Lernangebote», voll auszuschöpfen. «Für den Schulstandort Aarau/Buchs ist die neue Tagesschule eine einmalige Chance, innovative Wege des Lehrens und Lernens zu beschreiten und damit den Schulunterricht auch an den Regelschulen zu modernisieren.» Die KSAB könne mit der Tagesschule ein pädagogisches Leuchtturmprojekt lancieren, «das über die Kantonsgrenzen ausstrahlen wird».