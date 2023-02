Aarau Probebesuch beim Küttiger Collectif barbare: «Wir und das Publikum sind eine Suppe, une soupe, one Borschtsch» Das Küttiger Collectif barbare setzt Publikum und Schauspielende für «L'Invitation – die Einladung» in der Alten Reithalle gemeinsam an den Tisch. Im Ensemble mit dabei sind auch junge Asylsuchende. Ein Probebesuch.

Im Stück wirken junge Asylsuchende mit, auf Augenhöhe. Trotz fremder Sprache. Severin Bigler / © CH Media

Wie hübsch diese Tafeln aussehen, wie einladend. Doch das Näherkommen trübt die Freude. Die Tischleuchten, deren Stofffransen unter den Schritten der Vorbeilaufenden so lustig tanzen, sind mit Patronenhülsen bestückt. Die Tischläufer, sie haben Camouflage-Muster. Doch man setzt sich, etwas zögerlich, und hat zum Zögern gar keine Zeit, denn los geht die Fuhre, ein choreografierter Tischservice mit Einkaufswagen und Wasser im Glas, ein Wasserglasballett – Applaus! Und alles nochmal von vorn.

In der Alten Reithalle laufen Proben. Und was für welche: Das Collectif barbare hobelt und feilt an ihrer vierten partizipativen Grossproduktion, «L’Invitation – die Einladung». Mit ihrem 30-köpfigen Ensemble, bestehend aus Menschen unterschiedlichster Herkunft, lädt das Collectif in der Alten Reithalle zu Tisch. Eine Begegnung mit Fremden, mit Fremdem.

Junge Asylsuchende als fixer Teil der Gruppe

Neben den Produktionen mit professionellen Musikern und Schauspielern arbeitet das Collectif seit zehn Jahren auch mit Laiendarstellern zusammen. Auch diesmal, wie schon 2019 mit der «Winterreise», sind darunter auch unbegleitete minderjährige Asylsuchende, kurz UMA. Die meisten kommen aus Afghanistan, andere aus dem Sudan oder aus der Ukraine, alle wohnen sie im Aargau.

Regisseurin Astride Schlaefli. Severin Bigler / © CH Media

Das ist eine Herausforderung, sagt Christian Kuntner, Projektleiter und zuständig für Sounddesign. Denn die UMA sind nicht bloss Statisten, sie sind fixer Teil der Gruppe. «Wir arbeiten mit ihnen auf Augenhöhe, sie sind bei allen Prozessen dabei, entwickeln das Stück mit.» Wohl stand zu Beginn der Arbeit die Basisidee einer grossen Tafelrunde, die Welt darum herum aber wurde gemeinsam erarbeitet. Trotz fremder Sprache, trotz anderer Traditionen und Gewohnheiten. Oder gerade deshalb.

Wer was ist, ist zu Beginn offen

Diese Welt, ja was ist es denn nun? Ein Stück, in dem Darsteller wie Zuschauerinnen gemeinsam an den Tischen sitzen. Wer was ist, ist offen, zumindest zu Beginn. Vieles wirkt, als würde es zufällig entstehen. Doch: «Alles ist Drehbuch, nur der Umgang mit der Zeit ist flexibel», sagt Kuntner. «Jeder weiss ganz genau, wo was passieren muss.»

Vieles wirkt, als würde es zufällig entstehen. Doch alles ist Drehbuch. Severin Bigler / © CH Media

Wo, wann, wer und was, ein grosses Thema. In kleiner Runde schwört Kuntner die jungen Männer ein. Auf Probezeiten, auf pünktliches Erscheinen. Es ist der Moment, in dem einer der jungen Afghanen erzählt, dass er an der Schulter operiert wird, zwei Tage vor der Premiere. Kuntner seufzt, aber es wird schon gehen, irgendwie. Improvisieren ist hier Königsdisziplin. Und nein, muss er einem zweiten sagen, für einmal müsse das Volleyballtraining ausfallen. «It’s showtime then, not volleyball.»

Für die jungen Männer ist dieses Projekt vor allem eines: Abwechslung. «Sonst besteht unser Alltag aus Schule und Lernen, viel mehr können wir nicht tun», sagt Afghane Hamid, 18 Jahre alt, seit 16 Monaten in der Schweiz. Er ist der Übersetzer der Gruppe, er spricht für seine Freunde. «Es ist toll, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und spielerisch Deutsch zu lernen», sagt Hamid. Und vor allem sei es toll, mal etwas so ganz anderes zu tun, etwas Neues zu erleben. «Was wir hier tun, ist vielleicht etwas verrückt. Aber es macht Spass.»

Das Stück ist eine Reise durch Klanglandschaften, ein Entdecken von visuellen Leckerbissen. Severin Bigler / © CH Media

Verrückt trifft es wohl ganz gut, verrückt und so, dass man gar nie wegschauen kann, weil immer irgendwo irgendwas passiert, inmitten eines grossen Kuchens. Ein orchestriertes Durcheinander, eine Reise durch Klanglandschaften, ein Entdecken von visuellen Leckerbissen, ein gemeinsames Brodeln und Köcheln. Oder wie Kuntner es eben bei der Besprechung so schön gesagt hat: «Wir und das Publikum sind eine Suppe, une soupe, one Borschtsch.»

Guten Appetit.