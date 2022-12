Aarau Priester Bolzern: «Mit Ehrlichkeit kommt man am weitesten: Ich habe mich verliebt» Als Priester Adrian Bolzern Ende Juli die Pfarrei Peter und Paul in Aarau verliess, behielt er seine Zukunftspläne für sich. Jetzt ist klar, warum. Er hat sich verliebt, bald schon wird er seine Freundin heiraten. Im Vatikan läuft derweil das Laisierungsverfahren.

Adrian Bolzern, Pfarrer der Schweizer Zirkusleute, Schaustellerinnen und Marktfahrer, mit seiner Verlobten, Katja Deutschmann. zVg

Sie lieben sich. Und sie werden heiraten, schon bald. Die beiden lächeln sich an. Eine Liebesgeschichte in die Öffentlichkeit zu tragen, ist immer ein grosser Schritt. Ihre Geschichte aber schlägt normale Liebesgeschichten um Längen: Denn der Bräutigam ist katholischer Priester.

Adrian Bolzern (42) kennt man in der Region bestens: Acht Jahre lang war er Priester der Pfarrei Peter und Paul in Aarau, Ende Juli hat er das Amt abgegeben. Vor allem aber kennt man ihn als Pfarrer der Schweizer Zirkusleute, Schaustellerinnen und Marktfahrer. Vor drei Monaten auf seinen Weggang in Aarau angesprochen, sagte er, es werde Zeit. Acht Jahre seien eine gute Zeitspanne, ein guter Moment, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Was nun komme, wisse er noch nicht.

Jetzt sagt er: «Mit Ehrlichkeit kommt man am weitesten: Ich habe mich verliebt.»

Nun ist es gesagt – die Erleichterung ist gross

Adrian Bolzern sitzt am Stubentisch seiner neuen Wohnung in einem kleinen Dorf, irgendwo in den Jurafalten, dicht neben sich seine Verlobte, Katja Deutschmann (31). Jetzt ist es raus – die Erleichterung ist greifbar. «Ja, wir lieben uns. Wir werden heiraten», sagt Bolzern und lacht. «Jetzt kann man es sagen, laut in die Welt hinausrufen!»

Wie es so weit kam, darüber möchten die beiden nicht in der Öffentlichkeit reden. Nur so viel: Kennen gelernt haben sie sich bei der Arbeit. Beide sind im kirchlichen Umfeld tätig – und von Beginn weg waren sie sich sympathisch. Doch eben nicht mehr, denn bei aller Sympathie; da war diese rote Linie: Mit der Priesterweihe hatte sich Bolzern dem Zölibat verpflichtet. Dem Versprechen der Ehelosigkeit, der Enthaltsamkeit und der Keuschheit.

Adrian Bolzern sagt, er habe den Entscheid, das Zölibat zu brechen, mit all den Konsequenzen, nicht leichtfertig getroffen. Zwei Jahre lang habe er sich Zeit gelassen, und sie ihm auch. «Katja hat nie Druck aufgesetzt, hat mich nie gedrängt. Das war ein weiterer Beweis, dass sie mich liebt.» Im Frühling 2021 hat sich Bolzern definitiv entschieden: gegen sein Amt, für die Liebe. «Die Katholische Kirche lehrt uns, auf das Herz zu hören. Wenn man das Herz ausblendet, stumpft man ab», sagt Bolzern. «Würde ich auf meinen Kopf hören und nicht auf mein Herz, würde ich in diesem Leben nicht mehr glücklich.»

Der Papst persönlich muss nun Laisierung gewähren

Die Konsequenzen sind beachtlich, der Prozess, der nun ausgelöst wurde, gewaltig: Papst Franziskus höchstpersönlich muss Bolzern die Laisierung gewähren, also die Entbindung von allen Rechten und Pflichten eines Priesters. Dafür schickt Bolzern in diesen Tagen eine Bittschrift nach Rom, mitsamt einem umfangreichen Dossier, in dem er darlegt, dass es für ihn kein Zurück mehr gibt. Bis Bolzern Bescheid aus Rom bekommt, ist er suspendiert, er darf nicht mehr liturgisch wirken. Das ist ein gewaltiger Einschnitt, schliesslich hat Bolzern das Zirkuspfarramt noch inne. Für die Gottesdienste am Zürcher Knabenschiessen, an der Olma in St.Gallen oder an der Herbstmesse Basel beispielsweise muss er deshalb einen Stellvertreter organisieren, der die religiösen Zeremonien übernimmt.

Wie lange dieser Schwebezustand anhalten wird, ist völlig offen. «Vielleicht sechs Monate, vielleicht zwei Jahre; wer weiss», sagt Bolzern. Die Hoffnung auf einen raschen Entscheid ist gross. Ebenso wie die, dass die Bischofskonferenz ihm erlaubt, weiterhin für die Zirkusleute, Schausteller und Marktfahrenden da sein zu dürfen. Zwar nicht mehr als Pfarrer, aber doch als Seelsorger. «Das ist mir ein ganz grosses Anliegen», sagt Bolzern.

Konvertieren kommt für ihn nicht in Frage

Es ginge auch einfacher. Bolzern könnte konvertieren, aber das kommt für ihn nicht in Frage. «Ich liebe meine Kirche nach wie vor.» Und so, wie es vor Jahren ein bewusster Entscheid für das Priesteramt und das Zölibat war, sei es nun ein bewusster Entscheid für die Entlassung aus diesen Pflichten, mitsamt dem Prozedere. «Ich bereue nichts», sagt Bolzern. «Dank des Entscheids, Priester zu werden, habe ich so viele wunderbare Sachen erlebt – und letztlich haben wir uns nur durch dieses Amt überhaupt kennen gelernt.» Der Katholischen Kirche den Rücken zu kehren, käme einer Pflanze gleich, der man die Wurzeln abschneidet, sagt Bolzern.

Ausserdem fühle er sich durch das Bistum gut getragen. «Wir erleben extrem viel Wohlwollen und Verständnis, bis hinauf in höchste Kreise.» Von all den schönen Rückmeldungen von Familien und Freunden ganz zu schweigen. «Wir merken, dass die Gläubigen, die unsere Kirche ja ausmachen, unseren Entscheid mittragen, dass sie sich für unser Glück freuen», sagt Bolzern. Die beiden hoffen gar, dass ihre Geschichte ein kleines bisschen dazu beitragen könnte, dass in Rom endlich ein Umdenken stattfindet. «Einen Menschen zu finden, der einen bedingungslos liebt, ist doch das Allerschönste», sagt Bolzern. «Dieses Glück sollten alle erleben dürfen.»