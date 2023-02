Liveticker Fasnachtsumzug Würenlingen: Das erwartet Besuchende ++ Die wichtigsten Infos zu Anreise, Eintritt, Höhepunkten

In Würenlingen findet mit dem grössten Umzug im Aargau heute ein Highlight der Fasnachtssaison statt. Wir halten Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden, ab 14 Uhr können Sie den Umzug in unserem Livestream mitverfolgen.