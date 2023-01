Aarau Polizei findet am Distelberg ein stark beschädigtes Auto und sucht nun Zeugen eines möglichen Unfalls In Aarau gibt ein 33-jähriger Autofahrer der Polizei an, einen Pneuplatzer gehabt zu haben. Ist das die ganze Wahrheit oder könnte auch mehr dahinter stecken? Die Aargauer Kantonspolizei jedenfalls sucht Zeugen zum Vorfall.

Nicht mehr fahrtauglich: Das Auto, das die Kantonspolizei am 2. Januar an der Entfelderstrasse gefunden hat. Kapo AG

Anlässlich Patrouillentätigkeit haben Polizisten am Montagabend gegen 21.15 Uhr ein stark beschädigtes Fahrzeug auf der Entfelderstrasse, im Bereich des Distelberges, festgestellt. Der 33-jährige Lenker aus dem Kanton Aargau befand sich noch in unmittelbarer Nähe seines Fahrzeugs und gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass er an seinem Fahrzeug einen Pneuplatzer im Bereich des Distelberges erlitt habe. Daher habe sich sein Fahrzeug um 180 Grad gedreht und er blieb halb im Wiesland stecken. Der Lenker blieb gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei unverletzt.

Bei der Kontrolle des Fahrzeuges stellten die Polizisten fest, dass sowohl das vordere wie auch das hintere linke Rad stark beschädigt waren. Im Weiteren wurden entsprechende Fahrzeugteile auf der Entfelderstrasse bis in das Zentrum von Aarau aufgefunden. Dies könnte daraufhin deuten, dass es zuvor zu einer Kollision gekommen sein könnte. Beim betroffenen Fahrzeug handelt es sich um einen Peugeot 207, grau, mit Aargauer Kontrollschildern.

Gemäss ersten Aussagen des Lenkers fuhr dieser von allgemein Richtung Suhr kommend durch die Stadt Aarau und wollte anschliessend Richtung Unterentfelden weiterfahren. Vor dem Lichtsignalanlage am Distelberg endete seine Fahrt allerdings.

Die Polizei sucht nun Augenzeugen, welche das beschriebene Fahrzeug am Abend des 2. Januar gesehen haben, Angaben zum Fahrverhalten machen können und/oder zu einer allfälligen Kollision. (cri)

Zeugenaufruf Können Sie helfen? Sofern Sie Angaben zum obenstehenden Fall machen können, werden Sie gebeten, sich bei der Mobilen Polizei unter der Telefonnummer 062 886 88 88 oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.

Aktuelle Polizeibilder: