Aarau Platznot macht erfinderisch: Designmesse «in&out» schwärmt in die Altstadt aus Nach dem Umbau kehrt die in&out, die Messe für Schweizer Design, wieder in die Alte Reithalle zurück. Eine grosse Freude für die Ausstellungsmacherinnen Brigitte Hürzeler und Maja Baumann. Aber auch eine grosse Herausforderung.

Maja Baumann und Brigitte Hürzeler organisieren die Schweizer Designmesse in&out seit 16 Jahren. Katja Schlegel

Not macht erfinderisch. Platznot insbesondere. Was soll man denn auch tun, wenn statt der gewohnten 90 bis 95 Aussteller auf einmal nur noch 55 in die Halle passen? «Wir haben uns im ersten Moment nur mit grossen Augen angeschaut und leer geschluckt», sagt Brigitte Hürzeler und lacht. Gemeinsam mit Maja Baumann organisiert sie die Schweizer Designmesse «in&out», seit 16 Jahren schon. Doch all die Erfahrung hat in diesem Moment nichts genützt, denn es ist nach 2018 das erste Mal, dass die Messe wieder in der Alten Reithalle stattfindet. Und diese ist nach dem Umbau nutzflächenmässig deutlich kleiner als davor.

Wie gut, dass die beiden auch 16 Jahre lang Gelassenheit gelernt haben. Denn mit nur 55 Labels wollten Hürzeler und Baumann keine Messe machen. «Wir hätten so vielen treuen Ausstellerinnen und Ausstellern absagen müssen; das hätten wir nicht über uns gebracht.» Ausserdem brauche die Messe eine gewisse Vielfalt, eine gewisse Masse an Labels. «Mit 80 Labels hat die Messe ein anderes Gewicht als mit 55», sagt Hürzeler. Die beiden mussten sich etwas überlegen.

77 Labels in der Halle, acht in der Stadt

Heute ist klar: Am letzten Oktoberwochenende werden 77 Ausstellerinnen und Aussteller aus der ganzen Schweiz Mode, Möbel, Wohnaccessoires, Schmuck, Textilien, Keramik, Pflegeprodukte, Karten und Papeterieartikel in der Alten Reithalle präsentieren. Darunter sind auch vier Start-ups, welche die Möglichkeit haben, sich zu günstigen Konditionen erstmals einem grossen Publikum zu präsentieren.

Wie das geht? Mit kleineren Ausstellungsflächen natürlich. Und mit Auslagern: Unter dem Motto «in&out schwärmt aus» präsentieren sich acht zusätzliche Labels als Gäste in Aarauer Altstadtgeschäften: im Brillenhaus, in der Buchhandlung Kronengasse, im Unikum, im Mehr&Wert, im Home Shop, in der Boutique 22, bei Boffi Studio Aarau und im Helvetisch. Geschäfte, von denen viele selbst mit Schweizer Designerlabels zusammenarbeiten, und die in Gehdistanz zur Reithalle liegen. So liegt es für die Messebesuchenden auf der Hand, nach der Alten Reithalle auch durch die Stadt zu bummeln. «Ein Mehrwert für alle», sagt Baumann.

Wieder ein erstes Mal für alle Beteiligten

Die beiden Ausstellungsmacherinnen freuen sich enorm auf die Rückkehr in die Alte Reithalle, in ihre Lieblingshalle. Wunderschön sei sie geworden, sagten sie. «Und mit Heizung», fügt Baumann an und lacht. Die Schlotterpartie von 2016, während der das Quecksilber partout nicht über 15 Grad Celsius klettern wollte, stecke den Ausstellern noch immer in den Knochen. Nichtsdestotrotz sind alle seit dieser ersten Messe in der Alten Reithalle vom Gemäuer restlos begeistert, Besucherinnen wie Aussteller. Deshalb war auch immer klar, dass die «in&out» nach dem Ausflug in die Aeschbachhalle zurückkehren werde.

Wie das wird, wird sich nun zeigen, eine gewisse Nervosität liegt in der Luft. Denn es ist für alle Beteiligten wieder ein erstes Mal: «Unsere Messe ist der erste Publikumsanlass ohne Verbindung zur Bühne Aarau oder den Argovia Philharmonic, der in der Halle stattfindet», sagt Baumann. Gerade deshalb hoffen die beiden, die Zahl von 5500 Besuchenden wieder knacken zu können. Wie vor Corona. Hürzeler: «Wir hoffen, dass viele Besucherinnen und Besucher auch kommen, weil sie die umgebaute Halle sehen möchten.»