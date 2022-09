Aarau Pianolounge-Gründerin: «Ich wollte eine Begegnungsplattform für aktiven und lustvollen musikalischen Austausch schaffen» Die Pianolounge im Dammquartier ist kein gewöhnlicher Konzertsaal. Ein Besuch bei Irene Näf.

Irene Näf in ihrer Pianolounge, fotografiert von ihrem Mann Urs Näf. Urs Näf

Die Pianolounge von Irene Näf war einst ein Geheimtipp, mittlerweile ist sie ein fester Bestandteil der Aarauer Musikszene geworden. Zur Eröffnung der neuen Saison spielt die junge temperamentvolle Pianistin Marija Bokor ein eigenwilliges Programm.

In diesem kleinen, aber feinen «Salon» von Irene Näf kann man immer wieder interessante junge Talente entdecken, vor allem Pianistinnen und Pianisten. Die Pianolounge ist kein üblicher Konzertsaal. Da gibt es Sitzbänke aus einem Festzelt, die ausgediente Bestuhlung eines Gemeindesaals, Sofas und Hocker, dazu kleine Tische und eine Bar. Nichts scheint zusammenzupassen, und gerade deshalb passt es. Im Zentrum dieses atmosphärenreichen Ateliers steht ein schöner Flügel, fast zu gross für diesen intimen Raum.

Irene Näf ist selber Pianistin und unterrichtet eine Klavierklasse an der Neuen Kantonsschule Aarau, darüber hinaus ist sie mit der Aargauer Musikszene bestens vernetzt. Acht Jahre lang war sie Präsidentin des Aargauer Kuratoriums, seit 2015 wirkt sie als Stiftungsrätin im Künstlerhaus Boswil, und neuerdings ist sie Beirätin in der Stiftung Lebensraum, welche die Aargauer Kantonalbank erst kürzlich auch für Kultur geäufnet hat.

Mit der Pianolounge hat sich Näf, nachdem sie sich auch noch für Kulturmanagement weitergebildet hatte, einen lang gehegten Wunsch erfüllt: «Ich wollte in Aarau eine Begegnungsplattform für den aktiven und lustvollen musikalischen Austausch schaffen.» Dabei kommt ihr zugute, dass sie hervorragend vernetzt ist. Sie arbeitet gerne mit diversen anderen Konzertveranstaltern zusammen, etwa mit «Piano District» von Oliver Schnyder oder den Mendelssohntagen Aarau.

Die junge Pianistin, welche am Samstag die neue Saison eröffnet, hat einen serbisch klingenden Namen, ist aber Schweizerin: Marija Bokor. Die temperamentvolle Künstlerin war einst Schülerin von Oliver Schnyder und konzertiert mittlerweile im In- und Ausland. 2017 bekam sie die für junge Hochbegabte wertvolle Gelegenheit, mit dem Argovia Philharmonic aufzutreten, nachdem sie den Solistenwettbewerb der Schenk-Stiftung in Zofingen gewonnen hatte.

In ihrem Rezital präsentiert Bokor Werke ihrer Début-CD, komponiert von Béla Bartók, Ralph Vaughan Williams und von ihrem Landsmann Benjamin Yusupov (*1962). Sie spielt diese Stücke aber nicht einfach nacheinander, sondern verwebt deren einzelne Sätze raffiniert ineinander. So entsteht eine originelle Mischung unterschiedlicher Stile und Kulturen. Und nach dem Konzert kann man beim Sofatalk mit Irene Näf die Künstlerin besser kennen lernen.