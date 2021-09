An der Ski-WM in St. Moritz 2017 flogen vier Flugzeuge der Schweizer PC-7-Staffel in niedriger Höhe den Hang hinunter. Dabei traf eine Maschine das Kabel einer Seilbahnkamera, worauf diese zu Boden stürzte. Heute musste sich ein Teamleader deswegen in Aarau vor dem Militärgericht verantworten.