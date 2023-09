Aarau Passend zum Konzert-Thema «Air»: Lichte «Shakespeare-Songs» für den Chor arrangiert Luftige Lieder dürfen die Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten am Herbstkonzert des Kammerchors Aarau.

Ramin Abbassi und der Kammerchor Aarau. Bild: Sibylle Ehrismann

Der Kammerchor Aarau geht gerne eigene Wege, Chorleiter Ramon Abbassi bringt stets originelle Ideen zum Klingen. Am 9. und 10. September werden unter dem Motto «Air» zur verspielten Filmmusik von «Les Choristes» auch die luftigen Lieder der Komponistinnen Amy Beach (1867-1944) und Clara Schumann (1819-1896) gesungen.

Heutzutage ist die Musik von Komponistinnen leichter zugänglich als früher. Forscherinnen und Forscher haben Archive durchforstet, und kleinere Musikverlage haben die gefundenen Partituren und das Stimmenmaterial erstellt. Zur Zeit der Romantik hat man zwar Frauen das Zeug zum Komponieren aberkannt, doch Lieder und Klavierstücke gestand man ihnen noch zu. Meist wurden die damaligen musikalischen Salons von intellektuellen Frauen geführt.

Sie war ein Wunderkind mit absolutem Gehör

Doch die Amerikanerin Amy Beach fand sich damit nicht ab. Sie war ein Wunderkind mit absolutem Gehör. Bereits als Zweijährige konnte sie die zweite Stimme zu einer Melodie improvisieren, und mit vier begann sie zu komponieren. Als Pianistin bekam sie zwar die besten Lehrer, doch alles andere brachte sie sich autodidaktisch bei. Wie man ein Orchester instrumentiert, lernte sie aus der «Instrumentationslehre» von Héctor Berlioz.

Amy Beach war die erste amerikanische Frau, die eine Sinfonie komponierte und damit in eine ausgesprochene Männerdomäne einbrach. Zu ihren Lebzeiten war sie berühmt, an der Weltausstellung 1893 in Chicago trat sie als musikalische Vertreterin der USA auf. Insgesamt war sie an fünf Weltausstellungen präsent. Ihre Musiksprache ist spätromantisch, wobei sie gerne volkstümliche Elemente einbaut. Entsprechend gut passen ihre lichten «Shakespeare-Songs» zum Konzert-Thema «Air».

Der Klavierpart ist besonders virtuos

Abbassi hat die «Shakespeare-Songs», die eigentlich Sololieder sind, nun für Chor arrangieren. Amy Beach war eine ausgezeichnete Pianistin. Ist deshalb der Klavierpart besonders virtuos? «Absolut!» meint Abbassi dazu. «Diese Kunstlied-Gattung trägt als wesentlichen Charakterzug in sich, dass das Klavier nicht nur begleitet, sondern ebenbürtige Partnerin der Solostimme ist. Pianistisch absolut anspruchsvoll, vif, voller Energie und Leichtigkeit!»

Bei der berühmten Pianistin Clara Schumann war das ähnlich, die Klavierbegleitung ist in ihrem Lied «O Lust» genauso lebhaft wie bei Beach. Obwohl Clara Schumann selber meinte, als «Frauenzimmer» nicht komponieren zu können, pflegte sie es ein Leben lang. Von ihrem Gatten Robert Schumann wurde sie darin bekräftigt. Ihm widmete sie denn auch ihre drei Lieder für Gemischten Chor zu seinem 38. Geburtstag.

Simon Hehlen, der den Kammerchor am Flügel begleitet, schätzt die pianistische Herausforderung der beiden Komponistinnen. Für ihn ist das Begleiten von Chören eine Herzensangelegenheit, gemeinsam mit dem Dirigenten nach der richtigen Interpretation zu suchen, gefällt ihm sehr. Dass er auch ein versierter Improvisator ist, sei nur nebenbei bemerkt. Seinen subtilen Klangsinn kann Hehlen in diesem Programm in Claude Debussys «Suite Bergamasque» entfalten.