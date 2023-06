Aarau Open Air Chrutwäje holt Black Sea Dahu auf die Pferderennbahn – dank einem Quäntchen Glück Black Sea Dahu zählt zu den erfolgreichsten Schweizer Bands im Ausland. Im Juli kommt die Gruppe ein paar Tage heim – und macht am 7. Juli Halt am Aarauer Maienzug-Festival Chrutwäje.

Das Open Air Chrutwäje auf der Pferderennbahn 2022. Bild: zvg/Caro Koopman/Hana Solenthaler

Wenn der Maienzug langsam verglüht und das Licht warm und süffig wird, dann wird es Zeit für den letzten Programmpunkt: das Chrutwäje. Eine Perle von einem Festival mit Line-ups, die sich gewaschen haben. So auch dieses Jahr: Mit Black Sea Dahu, der Schweizer Indie-Folkband, die aktuell in Deutschland und Frankreich durch die Decke geht, ist dem Booking-Team einmal mehr ein ganz grosser Wurf gelungen.

Wie? «Mit einem Quäntchen Glück», sagt Moritz Gemperli und lacht. Aber nicht nur. Alle vier Köpfe im Booking-Team sind seit Jahren in der Kulturszene aktiv, da hat man Kontakte. «Black Sea Dahu waren unsere Wunsch-Headliner, weil sie sowohl zugängliche aber auch komplexe Musik machen, die viele Menschen anspricht. Also haben wir einfach angefragt und der Zufall wollte es, dass sie genau dann von einer Tournee zurückkommen und erst ein paar Tage später nach Italien weiterfahren.»

Black Sea Dahu sind aber längst nicht die einzigen, die das OK glücklich machen: Mit dabei am 7. Juli sind auch Tony & the Nightingales, Pet Owner, Soukey, Camilla Sparksss und Oniphilou. «Wir haben ein sehr vielfältiges Programm zusammenstellen können, das hoffentlich die ganze Bandbreite an Geschmäckern abdeckt und auch mal ein bisschen herausfordert», so Gemperli.

Denn das ist die Knacknuss am Chrutwäje: Zwar kann sich das OK darauf verlassen, dass die durchschnittlich bis zu 3000 Besuchenden von Jahr zu Jahr kommen, weil es eben das Chrutwäje ist, 3000 glückselige Besuchende in bester Feierlaune. Doch die Geschmäcker sind ganz unterschiedlich, die Jahrgänge auch. «Da ist es unsere Herausforderung, ein Programm zusammenzustellen, das alle Generationen begeistert und gleichzeitig aktuelle Themen auf die Bühne bringt. Ein Programm, das sich wie ein Bogen durch die Nacht spannt.»

Ein gewaltiger Kraftakt für acht Stunden Festival

Seit über 40 Jahren gehört das – für Besuchende kostenlose – Open Air zum festen Bestandteil des Aarauer Maienzugs. Zu Beginn eben auf dem Chrutwäje, dem Schaustellerplatz im Schachen daheim, findet es längst schon auf der Pferderennbahn statt. Dieses Jahr findet es – coronabedingt – zum 39. Mal statt, gestemmt wird es von einem zwölfköpfigen OK, organisiert im Verein Open Air Chrutwäje, und bis zu 40 Helfenden.

Seit September läuft die Planung. In der Maienzugwoche selbst wird aufgebaut, Vorabend und Maienzug selbst fallen für die Chrutwäje-Crew aus. Ein gewaltiger Kraftakt für acht Stunden Festival. «Aber es lohnt sich jedes Jahr aufs Neue», sagt Gemperli.

Ganz besonders wohl nächstes Jahr, wenn offiziell das 40. Chrutwäje gefeiert wird. Gemperli: «Noch ist nichts spruchreif, aber man darf sich definitiv auf 2024 freuen.»