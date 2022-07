Aarau Online-Tool für «Smart City»-Projekte lanciert – rückt die Science-Fiction-Stadt einen Schritt näher? Dank Technologie sollen Ressourcen schlauer eingesetzt und so die Effizienz und Nachhaltigkeit verbessert werden. Inzwischen ist aber auch ausdrücklich vom Einbau von Sensoren, zentraler Sammlung und Verarbeitung von Daten oder «Nutzung auch durch Dritte» die Rede.

Busse auf Anfrage, womöglich auch selbstfahrend? In Aarau ist ab 2024 ein Pilotprojekt in diese Richtung geplant. Symbolbild: Alexandra Wey / Keystone

Das sogenannte Internet der Dinge ist vielfach schon Realität. Andere Themen aber wie die massenweise Vernetzung und Verarbeitung von Daten oder der vermehrte Einsatz künstlicher Intelligenz tönen noch nach Science Fiction, nach etwas, das in ferner Zukunft liegt. Tut es aber eigentlich nicht.

Von selbstfahrenden Bussen über intelligente Stromnetze bis zu vernetzten Abfalleimern: Alles soll «smarter» werden, effizienter – mit all den Vor- und Nachteilen. Entsprechend wird seit Jahren viel über die Idee einer Smart City gesprochen. Die durch die technologischen Entwicklung sowieso eröffneten Chancen und Risiken sollen aufgegriffen werden mit dem Ziel einer nachhaltigeren, innovativen Stadt.

Vor zwei Jahren verabschiedete der Aarauer Stadtrat eine entsprechende Smart-City-Strategie. Bis 2025 sind bereits verschiedene Massnahmen aufgegleist. Der neueste Schritt ist nun ein Online-Tool, über das die Bevölkerung oder Unternehmen ihre Ideen, Vorschläge und Projekte zu diesem Thema einreichen können.

Die Stadtverwaltung will ausdrücklich mit den verschiedenen Interessensgruppen zusammenarbeiten. Es steht mit dem Smart-City-Kredit bereits auch ein Geldtopf bereit, aus dem Projekte öffentlich mitfinanziert werden können. Erwartet werden drei bis vier Projekte im Jahr für total 100'000 Franken.

Das Online-Tool, unter www.aarau.ch abrufbar, ist bisher lediglich ein ziemlich knapp gehaltenes Formular zum online Ausfüllen. In wenigen Sätzen kann man seine Projektidee für eine «smartere» Stadt darlegen und einzelne, standardisierte Fragen dazu beantworten. Die Website verspricht aber: «Der Smart-City-Check erhebt, wie gut eine Idee, ein Angebot zu den Smart City-Zielen der Stadt passt. Nach Prüfung melden wir uns umgehend bei Ihnen.»

Die sichtbarste Änderung wird es wohl im Verkehr geben

Auch wenn die Vorstellung einer zentralen Sammlung und Verarbeitung von Daten Angst machen kann: Den Städten geht es darum, die Technik für Bevölkerung und Wirtschaft gewinnbringend einzusetzen, dabei vor allem Ressourcen gezielter und sparsamer zu verbrauchen.

Begriffe wie digitalisierte Verwaltung oder Kreislaufwirtschaft werden in der Medienmitteilung der Stadt Aarau genannt. Die im Alltag vielleicht sichtbarste Massnahmen dürfte es aber beim öffentlichen Verkehr geben: Laut dem städtischen Umsetzungsplan zur Smart City soll ab nächstem Jahr ein regionales Konzept für eine «smarte» Personenmobilität erarbeitet werden.

Vermerkt sind dort Dinge wie «Einbau von Messsensoren», «Nutzung von Mobilitätsdaten auch für Dritte» oder ab 2024 einem Pilotversuch mit einem «On-demand-Shuttlebus». Also mit einem Bus, der jemand auf Anfrage abholt und alle anderen Anfragen dermassen schlau verarbeitet, dass der Bus zum Beispiel nicht leer verkehrt, sondern die Fahrt so effizient wie möglich einsetzt und unterwegs weitere Menschen rasch an ihre Ziele führt.

Solche Überlegungen laufen auch zum überregionalen Güterverkehr. Überhaupt tauscht sich Aarau bereits mit verschiedenen Städten aus. Als nächsten Entwicklungsschritt nennt die Stadt eine Zusammenarbeit in der unmittelbaren Region zu einer «Smart Region».