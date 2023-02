Aarau Offene Türen bei den Odd Fellows: Wo sich «Brüder» treffen Die Loge Schenkenberg der Odd Fellows sucht Nachwuchs und lud deshalb zu einer «Gästeloge» nach Aarau. Ein Einblick in einen Verein, der sich Orden nennt.

Untermeister Hans Rosenberger der Loge Schenkenberg der Odd Fellows eröffnet in Aarau das gemeinsame Nachtessen nach der Gästeloge. Peter Weingartner

Odd Fellows? Komische Kerle? Ein Augenschein bei der Loge in Aarau zeigt: Da ist nichts von Geheimbund. Rituale, Symbole und der Sinn fürs Formelle mögen irritieren. Was die 40 Männer – mehrheitlich gesetzteren Alters – aber anstreben, das zeigt ein Besuch, ist durchaus vernünftig. Nicht umsonst sind die Odd Fellows, auch jene der Loge Schenkenberg, Idealen der Aufklärung verpflichtet: selber denken. Sie wurden 1723 in England von Handwerkern zur Selbsthilfe gegründet.

Kaum ein Verein, der nicht über Nachwuchsprobleme klagt. Was tun? Sportvereine bieten Schnuppertrainings an, die Loge Schenkenberg der Odd Fellows eine «Gästeloge». Zwar ist nicht jedes Mitglied so alt wie Ernst Grünig aus Däniken: Der 90-Jährige, einst Maurer, dann Hochbauzeichner ist heute noch immer als Architekt tätig. «Die Überalterung ist ein grosses Problem», sagt Untermeister und Schatzmeister Hans Rosenberger, Jahrgang 1951. Man kann seine Ämter auch als Vizepräsident und Kassier bezeichnen.

Der Aufruf zur Gästeloge fand mageren Anklang: Einen Mann, 53, aus Mutschellen, hat ein Logenmitglied animiert; ein anderer, 60, aus dem Freiamt, ist auf ein Inserat in der Zeitung hin da.

In der Halle stellt Obermeister Ruedi Curty die Odd Fellows vor. «Alles wirkliche Leben ist Begegnung», zitiert er den Philosophen Martin Buber. Freundschaft, Nächstenliebe und Wahrheit stünden im Fokus des Logenlebens, sagt er. Und um diese Themen kreisen die Diskussionen in den Zusammenkünften.

Das sind die Kragen der Loge, die bei den Zusammenkünften in der Halle getragen werden. Peter Weingartner

An den Werten eines Weltethos orientiert

Der konfessionell und politisch ungebundene Verein, dessen Mitglieder sich Brüder nennen und einen Orden bilden, orientiert sich an den Werten eines Weltethos, wie ihn der Theologe Hans Küng postuliert: Kultur der Gewaltlosigkeit und der Ehrfurcht vor allem Leben, Solidarität und gerechte Wirtschaftsordnung, Kultur der Toleranz und ein Leben in Wahrhaftigkeit, Kultur der Gleichberechtigung und die Partnerschaft von Mann und Frau.

Hehre Ideale, fürwahr. Dabei soll jeder Mensch bei sich anfangen, und die Odd Fellows sind sich ihrer Grenzen durchaus bewusst. Ruedi Curty: «Man muss nicht Bruder sein, um tolerant, menschlich, hilfsbereit und brüderlich zu sein und nach menschlicher Reife zu streben.» Doch im Kreise Gleichgesinnter erfahre man ständig Anregungen auf der gemeinsamen Suche nach dem Sinn dieser Welt und des Daseins, «wohl wissend, dass wir immer Suchende bleiben werden». Also meint Wahrheit nichts Absolutes, sondern, so sagt es beim Nachtessen der pensionierte Sekundarlehrer Paul Lüthy, Wahrhaftigkeit und Redlichkeit auf dieser Suche.

Vorträge, Wanderungen und finanzielle Unterstützung

Die Odd Fellows treffen sich jeden Freitag in der Loge in Aarau. An den so genannten rituellen Sitzungen halten Brüder Vorträge zu Themen wie «Taten statt Worte» oder «Pensionierung: Alterserscheinung oder neue Herausforderung». Gäste werden eingeladen, im letzten November der Dirigent Douglas Bostock. Und in der Regel einmal pro Monat wird gewandert, was, so Paul Lüthy, Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen biete. Pflege von Freundschaft und Geselligkeit.

«Taten statt Worte» – ein guter Slogan. Mit 900 Franken pro Jahr ist der Jahresbeitrag kein Pappenstiel. Dafür gibt’s nicht nur ein Nachtessen wie an der Gästeloge vom letzten Freitag. Taten sind finanzielle Unterstützungen Bedürftiger. Das kann auf Anregung eines Bruders die Übernahme einer Zahnarztrechnung einer Familie in Not sein, aber auch Institutionen werden bedacht: So erhielt das Frauenhaus Aargau-Solothurn vor drei Jahren von der Loge 15’000 Franken.

Obermeister Ruedi Curty erhält sein Nachtessen, links der für die Kulinarik zuständige Vladimir Pavlovic. Peter Weingartner

Männer aus unterschiedlichen Berufen sind dabei

Die Mitglieder der Loge bilden nicht die Bevölkerung ab. Es hat wohl mehr Selbstständigerwerbende unter ihnen: Ärzte, Techniker, Unternehmer wie Architekten, Apotheker, Weinhändler. Auch Handwerker, Lehrer, Pöstler, Kaufleute sind dabei. Das mache Diskussionen interessant. Es geht nicht ums Netzwerken kommerzieller Art.

Und was meinen die beiden Gäste? Der Freiämter könnte sich eine Mitgliedschaft vorstellen; der Mutscheller muss die Sache noch etwas setzen lassen. Geheimbund? Unter oddfellows.ch findet man alle Informationen. Nur eins wird nicht hinausgetragen: Was in der Loge gesprochen wird, bleibt in der Loge.