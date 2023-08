Aarau Oberstufenzentrum Telli: Wie kam der Entscheid für einen einzigen Standort zustande? SVP-Kreisschulrätin Nicole Burger hat Fragen zum Entscheid für eine stufendurchmischte Oberstufe auf dem Leichtathletikareal in der Telli.

Das sanierungsbedürftige Oberstufenschulhaus Schachen in Aarau. Sandra Ardizzone / AAR

Kreisschulrätin Nicole Burger (SVP) will vom Schulvorstand der Kreisschule Aarau-Buchs wissen, wie der Entscheid zustande kam, bei der Planung des Oberstufenzentrums auf einen einzigen Standort zu setzen. Weiter fragt sie, welche Abklärungen in den Jahren 2018 bis heute zum Schulstandort Telli und zu einem damit zusammenhängenden allfälligen pädagogischen Mehrwert getroffen wurden.

In der Anfrage schreibt Burger, dass offenbar schon vor der öffentlich bekannten Machbarkeitsstudie vom Januar 2022 eine solche in Auftrag gegeben worden sei. «Diese sei der Öffentlichkeit jedoch nie zugänglich gemacht worden», sei ihr von verschiedenen Seiten zugetragen worden. Burger will deshalb wissen, ob es eine Machbarkeitsstudie gibt, die der Öffentlichkeit bis anhin nicht zugänglich gemacht worden ist. Falls ja, bittet sie den Schulvorstand, diese Studie samt Auftragserteilung der Beantwortung der Anfrage beizulegen.