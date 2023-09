Aarau Oberstufenzentrum in der Telli treibt das Parlament erneut um Schulwegsicherheit, Jugendparlament und der riesige geplante Schul-Neubau waren Thema im Aarauer Einwohnerrat.

Der Stadtrat lässt das neue Oberstufenzentrum in der Telli planen, wo sich heute die Leichtathletikanlage befindet. Andrea Zahler / CH-Media

Eigentlich hätte der Aarauer Einwohnerrat gestern Abend über die «Schuldenbremse» abstimmen sollen. Die Initiative der FDP war 2016 zustande gekommen. Ohne ins Detail zu gehen: Seither wird politisch und gerichtlich über die Umsetzung gestritten.

Nach einem abschliessenden Bundesgerichtsentscheid im August müsste der Einwohnerrat nun nochmals über die Bücher. Aber weniger als zwei Stunden vor der Sitzung verkündete der Stadtrat, er vertage dies aufs neue Jahr. Denn es sind so viele Fragen offen, primär bezüglich Abstimmungsmodus, dass nun das «Zentrum für Demokratie» für deren Klärung eingeschaltet wird.

Alle sagten Ja zum Jugendparlament

Der Rückzug war immerhin ein Glück für die zwei Schulklassen der Oberstufe Schachen, die im Rahmen des Fachs «Politische Bildung» der Sitzung beiwohnten. Ein derart technisches, schwer fassbares Geschäft wie die Schuldenbremse hätte wohl kaum ihre Politleidenschaft geweckt. Dafür gab es drei Geschäfte, sie sich um die Jugend drehten.

Erstens: die Einführung eines Jugendparlaments, gefordert von Grünen, FDP, SP und EVP. Vorweg: Der Einwohnerrat sagte einstimmig Ja, die SVP betonte allerdings ein Ja zum Postulat sei noch kein Ja zur Einführung. Begrüsst wurde auch, dass nicht nur Aarauer Jugendliche, sondern auch solche, die hier ihre Schul- oder Freizeit verbringen, Teil des Jugendparlaments sein sollen.

Über die Art und Weise, wie ein solches Parlament aussehen müsste, gingen die Meinungen indes auseinander. Susanne Klaus (Grüne) votierte für ein klassisches Parlament. Lukas Häusermann (Mitte), einst Mitglied der ersten Aargauer Jugendsession, empfahl allerdings «eher keine klassische Umsetzung, sondern eine möglichst digitale, die es ermöglicht, orts- und zeitunabhängig teilzunehmen».

Der SP wiederum war weniger die Form wichtig, sondern dass verbindliche Gefässe geschaffen werden, mit denen die Jugendlichen in ihren Anliegen auch wirklich gehört werden, so Beatrice Klaus. In diese Kerbe schlug auch Christoph Waldmeier (EVP): Man könnte den Jugendlichen beispielsweise eine bestimmte Anzahl Motionen pro Jahr erlauben.

Einstimmig für die Schulwegsicherheit

Ebenfalls einstimmig überwiesen wurde das Postulat Abdul M. Abdurahman (SP) zum Thema «kindergerechte Schulweggestaltung und Schulwegsicherheit»: «Für das Jahr ist 2023 vorgesehen, dass die Abteilungen Stadtbauamt und Soziale Dienste zusammen ein Konzept für eine langfristige und vorausschauende Schulwegsicherheit erarbeiten», schrieb der Stadtrat in seiner Botschaft. Das Schulwegnetz soll alle fünf Jahre in jedem Quartier überprüft und falls nötig überarbeitet werden, auch unter Einbezug von Eltern und Kindern.

Vorbehalte gegen Oberstufenzentrum

Relativ lange diskutierte der Einwohnerrat ein Postulat von FDP, Mitte und GLP zum Thema Oberstufenzentrum Telli. Nach wie vor sind die Vorbehalte gross. Unter anderem forderten die Postulantinnen und Postulanten, dass die Stadt einen Alternativstandort zur Telli suche. Dieses Anliegen wurde mit 22 zu 27 abgelehnt (SP, Grüne, Pro Aarau und EVP waren dagegen).

Grossmehrheitlich überwiesen wurde eine Motion von Fabio Mazzara (Pro Aarau), der forderte, das Instrument der Bürgermotion müsse bekannter gemacht werden.