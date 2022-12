Aarau Noch läuft es nicht rund mit der Videoüberwachung Im August wurde die Schulanlage Aare mit Überwachungskameras ausgestattet, als Pilotprojekt. Der Primarschule Aare sollten die anderen Primarschulanlagen folgen, ebenso der Spittelgarten und der Kirchplatz. Doch noch ist es nicht so weit.

Das Aareschulhaus im Scheibenschachen in Aarau wurde in den Sommerferien von Vandalen heimgesucht. Kurz darauf wurden die Kameras installiert. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Vandalismus, Littering und lärmende Nachtschwärmer sind Dauerthemen. Nicht nur bei Schulanlagen, sondern auch auf Plätzen abseits der grossen Menschenmengen. Im Spittelgarten in der Halde zum Beispiel oder auf dem Kirchplatz. Dort machen insbesondere Wildpinkler den Anwohnenden zu schaffen.

Was abschreckt: Überwachungskameras. Was beim Oberstufenschulhaus im Schachen und bei der Bezirksschule Zelgli schon längst installiert ist, wurde im August auch bei der Schulanlage Aare im Scheibenschachen montiert. In den Ferien hatten da Vandalen heftig gewütet.

Damals hiess es seitens Stadt, aufgrund dieser Dringlichkeit werde das Aareschulhaus nun als erste Primarschule ausgerüstet. Und: Nach drei Monaten werde ein Fazit gezogen. «Bewährt sich das System, werden sämtliche Schulanlagen ausgerüstet», sagte Pascal Müller, Leiter Sektion Betrieb und Unterhalt öffentliche Gebäude, im August. Ebenso wie der Spittelgarten und der Kirchplatz; die kantonalen Bewilligungen liegen vor.

Das Problem ist das Datenvolumen

Doch nun zeigt sich: Nach drei Monaten lässt sich kein Fazit ziehen. «Die Anlage beim Aareschulhaus läuft aufgrund technischer Herausforderungen noch nicht in Normalbetrieb», sagt Mathias Schneider, Abteilungsleiter Betrieb Infrastruktur und Sport. Das Problem sei das Datenvolumen.

Das hat Auswirkungen auf die anderen Standorte. Zwar seien die Kameras teilweise bereits montiert, aber noch nicht in Betrieb. «Das Aareschulhaus ist das Pilotprojekt. Wenn es dort gut läuft, folgen die anderen Objekte», so Schneider. Er rechnet damit, dass die Anlage beim Aareschulhaus im ersten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden kann.

Die Schulanlagen werden jeweils von 22 bis 7 Uhr überwacht. Auf dem Kirchplatz und im Spittelgarten sollen die Kameras rund um die Uhr aufzeichnen. «Ergeben sich keine Vorfälle, werden die Videos nach sieben Tagen automatisch gelöscht», hatte Müller im August erklärt. Bei einem Vorfall wird das Video zwischengespeichert und es werden sämtliche Vorgänge protokolliert.