Aarau Noch immer bekundet Aarauer Bevölkerung Mühe damit, Papier und Karton auseinanderzuhalten Seit Anfang Jahr sammelt der Werkhof Papier und Karton getrennt an verschiedenen Tagen. In manchen Quartieren klappt das gut, in anderen nicht.

Bei der Papier- und Kartonsammlung in Aarau gibt’s immer noch massive Probleme. Die Stadt weist mit Stickern darauf hin. Bild: Nadja Rohner

Man könnte meinen, es sei gar nicht so kompliziert. Aber in der Umsetzung hapert es dennoch bei der neuerdings getrennten Altpapier- und Altkartonsammlung der Stadt. Seit Januar werden die beiden Materialien an verschiedenen Tagen durch den Werkhof abgeholt und nicht mehr gemeinsam. Die Stadt hatte dies damit begründet, dass man so die spätere maschinelle Trennung vermeiden könnte. Diese verbrauche nicht nur Energie und andere Ressourcen, sondern erreiche auch keinen einwandfreien Reinheitsgrad der Stoffe.

Doch auch knapp vier Monate nach der Einführung tun sich manche Aarauerinnen und Aarauer schwer mit der neuen Regelung. «Zu Beginn wurde die Umstellung der getrennten Papier- und Kartonsammlung nicht wirklich wahrgenommen», sagt Regina Wenk, die Leiterin des Aarauer Werkhofs. Mittlerweile sei eine Verbesserung feststellbar: «In den Wohnquartieren, hauptsächlich bei den Ein- und Mehrfamilienhäusern, funktioniert es sehr gut. Sie haben realisiert, dass eine Änderung der Sammlung stattgefunden hat. Bei den grösseren Wohnüberbauungen und in der Altstadt braucht es noch Zeit.»

In diesen Gebieten– beispielsweise auch bei den Telli-Blöcken – sieht man oft nach der Papiersammlung noch einsame Kartonpäckli am Strassenrand liegen. Der Werkhof lässt die konsequent liegen und klebt einen Sticker darauf: «Oops, ich bin ein Kartonbund.»

Kleber als freundliche Erinnerung

Man habe die Kleber eingeführt, «um die Einwohnerinnen und Einwohner über die Änderung in der Sammlung auf eine freundliche Art aufmerksam zu machen und sie zu erinnern, dass sie Papier und Karton getrennt zur Abfuhr bereitstellen sollen», erklärt Regina Wenk. Es seien bewusst auch Fotos mit Beispielen abgedruckt.

Die Sticker hat die Stadt extra machen lassen. Bild: Nadja Rohner

Die Päckli, die der Werkhof auf der Strasse zurücklässt, werden ein paar Tage liegengelassen – in der Hoffnung, die Verursacher holen sie wieder hinein und bewahren sie bis zum richtigen Abfuhrtag auf. Wenn das nicht passiert, muss der Werkhof halt nochmals ausrücken. «Die Sammlung von Papier und Karton findet immer am Mittwoch statt», sagt Wenk. «Wenn wir am Freitag feststellen, dass noch viel Papier oder Karton bereitliegt, fahren wir mit einem zusätzlichen Entsorgungsfahrzeug und sammeln die noch liegen gebliebenen Papier- beziehungsweise Kartonbündel getrennt ein.»

Der Werkhof hat festgestellt, dass es noch Anpassungen am Prozedere braucht. 2023 bleibt zwar noch alles wie im Entsorgungskalender angekündigt, aber für 2024 gibt es Änderungen: «Es zeigt sich bereits heute, dass es mehr Karton als Papier gibt», so Wenk. «2024 werden wir deshalb mehr Kartonsammlungen und weniger Papiersammlungen anbieten.» Ergänzend habe die Stadt bei den offiziellen Wertstoffsammelstellen Papiercontainer aufgestellt, an denen die Einwohnenden von Montag bis Samstag ihr Papier entsorgen können. Eine ähnliche Lösung für Karton sei nicht möglich, weil dieser zu sperrig sei und die Container zu rasch fülle, so Wenk.