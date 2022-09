Aarau Nicht nur wegen hohen Energiepreisen: In Aarau sollen Kremationen in Zukunft teurer werden Das Aarauer Krematorium läuft Gefahr, nicht mehr kostendeckend wirtschaften zu können. Ausserdem kann die Stadt gewisse Kosten nicht weiterverrechnen. Beides soll mit einer Revision des Bestattungs- und Friedhofreglements geändert werden.

Mit der Revision des Bestattungs- und Friedhofreglements werden einige Gebühren angehoben. Im Bild: Die grosse Abdankungshalle beim Friedhof Rosengarten. Daniel Vizentini

Seit 2010 ist das Bestattungs- und Friedhofwesen der Stadt Aarau in einem Reglement geregelt, dem Bestattungs- und Friedhofreglement (BFR). Und das sehr detailliert, wie ein Blick in ebenjenes Papier zeigt: Darin wird etwa festgehalten, dass Abdankungen und Beisetzungen wochentags zwischen 08.00 und 16.00 Uhr stattzufinden haben, mit was Kremationssärge ausgepolstert werden müssen (Hobelspäne) oder dass ein Grabmal in «handwerklich fach- und materialgerechter Weise allseitig bearbeitet werden muss» (bei bruchrohen Steinen seien alle Seiten vollkantig zu spitzen oder zu richten!).

Nun gelangte der Stadtrat jedoch zur Erkenntnis, dass diverse Bestimmungen «in ihrer starren Formulierung jeglichen Handlungs- und Anpassungsspielraum ausschliessen» und ausserdem im Reglement nicht stufengerecht verankert seien. Deshalb hat er beschlossen, im Rahmen einer Totalrevision die Vorgaben in ein Reglement und eine ergänzende stadträtliche Verordnung aufzuteilen. Das ist dem erläuternden Bericht zur Vernehmlassung zu entnehmen, in die der Stadtrat das Reglement geschickt hat. Naturgemäss können nach dieser Vernehmlassung – der Stadtrat rechnet damit, nach den Herbstferien die Antworten ausgewertet zu haben – noch Änderungen vorgenommen werden.

Gleichzeitig zum fehlenden Handlungsspielraum sei seit 2010 ersichtlich geworden, dass «verschiedene Bedürfnisse – seitens Bevölkerung wie auch seitens Stadt – unter der bestehenden Regelung nicht sachgerecht abgedeckt werden können», sei es mangels einer rechtlichen Grundlage oder eben auch, weil das Reglement zu starr ist.

Stadt will nicht länger auf Kosten sitzen bleiben

Ersteres zeigt sich etwa daran, dass die Stadt – der Stadtrat spricht von einem Problem, das schon länger besteht – auf den Kosten sitzen bleibt, wenn im Aarauer Rosengarten Menschen kremiert werden, die nicht in Aarau wohnen. Anders gesagt, ist es laut Stadtrat ein «Problem, dass Wohngemeinden, welche nicht über ein eigenes Krematorium verfügen, ihre verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohner in Aarau kremieren lassen, danach aber niemand für die entstandenen Kosten aufkommt».

Der Stadtrat will das nicht länger hinnehmen: «Um solche Fälle zukünftig zu vermeiden, sollen neu alle Kosten, welche im Zusammenhang mit der Kremation einer auswärtigen verstorbenen Person entstehen, ausschliesslich der letzten Wohngemeinde in Rechnung gestellt werden.» Die müsse dann selber schauen, inwiefern sie die Kosten abwälzen kann.

Auch Gebühren sollen angepasst werden

Dass ein Reglement auch zu starr sein kann, zeigt sich exemplarisch bei den Gebührentarifen. Die seien laut Stadtrat seit der letzten Anpassung im Jahr 2015 teilweise nicht mehr angemessen, gerade im Angesicht der allgemeinen Teuerung, aber auch im Vergleich mit anderen Krematorien. Relevant werden da auch die Energiekosten: Im Budget der Stadt Aarau für das kommende Jahr heisst es, aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise habe man auch bei den Kremationen mit höheren Energiekosten gerechnet, die hätten einen hohen Energieverbrauch. Auf Nachfrage erklärt die Stadt, statt mit 97'000 Franken wie 2022 rechne man für 2023 mit 197'000 Franken.

Weiter sei aber auch seit Juli 2020 das Reglement über die Verwaltungsgebühren in Kraft, dort habe man den Rahmen für Gebühren nach Aufwand bei 80 bis 180 Franken pro Stunde festgelegt. Das ist deutlich mehr, so der Stadtrat: «Unter Berücksichtigung dieser Ansätze sind die bisherigen Tarife teilweise mehrere hundert Franken zu tief berechnet worden.» Und schliesslich habe man bereits beim Ersatz der Ofenlinie II und der Erneuerung der Kaminanlage für die Ofenlinie I festgestellt, dass die Kremationsgebühren im Hinblick auf die Finanzierung der neuen Anlagen angepasst werden müssten.

Es wird aber nicht alles teurer, schreibt der Stadtrat. So zum Beispiel die Grabplatzgebühren, bei denen keine Gründe für eine Erhöhung ersichtlich seien.