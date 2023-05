Aarau Nicht nur etablierte Veranstalter: Die SP will, dass junge Kultur mehr gefördert wird Auf 2022 hin wollte die Stadt Aarau neue Kulturprojekte stärker fördern, ohne aber die bisherigen Kulturpfeiler zu vernachlässigen. Gelungen ist dies bisher erst wenig: Fast 90 Prozent der Fördergelder gehen weiterhin an sogenannte «Premium»-Anlässe.

Fällt unter den Unterstützungsbereich Young & Fresh:

Das Aarauer «Festival am Gleis». Bild: Dario Schneider/zvg

Seit Jahren teilt sich die Kulturförderung der Stadt Aarau in drei Bereiche: «Young & Fresh» für neue Projekte, «Base» für regelmässige Veranstaltungen und «Premium» für etablierte Kulturveranstaltende. An der letzten Einwohnerratssitzung, an der sich das Parlament zum Jahresbericht 2022 äussern konnte, bemängelte die SP kurz, dass die Gelder für die neuen Projekte nicht gemäss Budget genutzt worden seien.

Nachgefragt bei SP-Fraktionspräsident Nicola Müller präzisiert dieser: Die SP habe nicht die Verteilung der städtischen Kulturfördergelder an sich kritisiert, sondern dass das Unterstützungspotenzial nicht ausgeschöpft worden sei. Im Verhältnis habe «Premium» mehr Gelder erhalten als die anderen Bereiche, heisst es im Jahresbericht. Möglicherweise seien die Anforderungen für neue Projekte zu hoch, fragte sich die Partei deshalb.

Einwohnerrat Nicola Müller (SP). Bild: Valentin Hehli

Dass die etablierte Kultur im Bereich «Premium» grosse Unterstützung erfahre, sei richtig und werde von der SP auch ausdrücklich begrüsst. «Sie haben sich in unserer Stadt verdient gemacht und sie verdienen ihre Fördergelder unbestrittenerweise», sagt Nicola Müller.

«Wir erwarten aber, dass auch die projektbezogene, junge Kultur – sprich die ‹Young & Fresh› und ‹Base› – bei steigendem Kulturbudget ihren Teil des Kuchens abbekommt und im gleichen Ausmass gefördert werden. Was im Ergebnis nur heissen kann, dass das Kulturbudget entsprechend aufgestockt werden muss.» Nur so könne «dem reichen Kulturleben der Stadt auch wirklich Rechnung getragen werden».

Diese Aufstockung des Budgets ist inzwischen auch geschehen. Nicola Müller weist selbst darauf hin, dass die Förderung der projektbezogenen Kultur auf 2023 hin bereits um rund 40’000 Franken angehoben wurde, insgesamt über alle Fördergefässe gar um 200’000 Franken. «Wir hoffen, dann im Jahresbericht 2023 lesen zu können, dass dieses Geld auch wirklich bei den entsprechenden Projekten ankommt», sagt er.

Wer erhält eigentlich wie viele Kulturförderungsgelder?

2021 erhielten die Bereiche «Base» und «Young & Fresh» gemeinsam 207’000 Franken, 2022 rund 182’000. Im Vergleich dazu gingen jeweils über 1,4 Millionen Franken an die elf «Premium»-Veranstaltenden. Das Verhältnis von 10 zu 90 Prozent zwischen beiden ersteren Bereichen und «Premium» im Jahr 2021 hätte nach Budget 2022 auf 15 zu 85 angepasst werden sollen, änderte sich aber nur minim auf 11 zu 89. Im Budget 2023 ist nun ein realistischeres Verhältnis von 12 zu 88 Prozent vorgesehen.

Zu den elf «Premium»-Veranstaltenden gehören die Bühne Aarau mit über 600’000 Franken, das KIFF mit 381’000, das Theater Marie mit 121’000 oder das Aargauer Kunsthaus mit 100’000 Franken. Seit letztem Jahr gehört das Festival «Musig i de Altstadt» neu in diesen Bereich und erhält einen Unterstützungsbeitrag von jährlich 40’000 Franken.

Das Festival «Musig i de Altstadt» gehört nun zu den etablierten «Premium»-Kulturinstitutionen Aaraus. Bild: Andre Albrecht

Nebst den elf Gesetzten vom Bereich «Premium» fällt auch bei «Young & Fresh» und «Base» auf, dass es oft die gleichen sind, die Gesuche einreichen und Gelder erhalten. Ein Blick auf die Liste der letzten Beiträge zeigt: Der Jazzclub Aarau gilt zum Beispiel als gesetzt, so wie auch der Kunstraum Eck oder das Radio Kanal K mit Jahresbeiträgen von zwischen 10’000 und 17’000 Franken.

Andere, oft wiederkehrende Einzelanlässe erhalten zwischen 1000 und 5000 Franken, darunter die Zauberlaterne, die Nachwuchskonzerte von «bandXnordwest», das Festival am Gleis oder Make the Hood Look, Flussaufwärts oder Jazzlive, so wie auch einige im Bereich Klassik wie Sonaare, das Pianofestival, das Adventskonzert, die Turmbläser, die Kantorei oder der Kammerchor. 8000 Franken erhielten das Tanzfest und die Musikgesellschaft Rohr Aarau, 10’000 Franken die Mendelssohntage, 14’200 der Orchesterverein.

Die Musikgesellschaft Rohr Aarau wurde im ersten Quartal 2023 mit 8000 Franken Produktionsbeitrag für das ganze Jahr berücksichtigt. Bild: Sonja Furter

Für das kulturelle Programm der Aeschbachhalle gab es 10’000 Franken von der Stadt. Als eher neue Veranstaltende oder Kulturschaffende fallen eigentlich nur das Festival Link in Bio oder die Band Basement Saints auf. 2022 wurden insgesamt 106 Gesuche in den Bereichen «Young & Fresh» und «Base» eingereicht und 49 mit Geldern beschert. 2021 waren von 91 Einsendungen 35 berücksichtigt worden.

In den letzten vier Quartalen gingen über 50’000 Franken an den Bereich Klassik und 23'000 für Jazz, jedoch nur 5000 an die Bereiche Pop, Rock und Hip-Hop zusammen. Literaturanlässe wurden mit 5300 Franken unterstützt, Film mit 3500 Franken, Kunst und Tanz mit 10’000 respektive 8000 Franken.