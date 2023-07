Aarau Neuüberbauung anstelle des Kino Ideal soll gänzlich autofrei werden Ab nächstem Sommer schon könnte das Kino Ideal abgerissen werden und einem Neubau weichen. Das Baugesuch, das jetzt aufliegt, offenbart Details.

So soll der Ersatzneubau vom «Ideal» an der Kasinostrasse aussehen. Bild: zvg

Bis mindestens zum Sommer 2024 steht es noch, das Aarauer Kino Ideal. Danach wird es aber abgerissen und einem Neubau weichen. Jetzt liegt das Baugesuch dazu auf: das Gebäude wird grundsätzlich in etwa gleich hoch wie heute, mit vier Geschossen plus Attika. 31 meist kleine Wohnungen sind geplant: 17 davon mit 2,5 Zimmern, 8 mit 1,5, der Rest mit 3,5 bis 4,5. Als Baukosten werden fast 10 Millionen Franken angegeben.

Im Erdgeschoss ist gegen die Kasinostrasse hin eine grosse Ladenfläche geplant, auf der Rückseite des Gebäudes Büros und dazwischen ein Café, das möglicherweise den Platz vor dem Bezirksgericht für Aussenbestuhlung mitnutzen könnte. Ein solcher Antrag werde dereinst gestellt, heisst es in den Unterlagen.

«Das neue Wohn- und Geschäftshaus versteht sich als Soziotop; ein Wohnhaus, welches einen guten Nährboden für ein angenehmes Leben mit den anderen Leuten im Haus bietet», versprechen die Verantwortlichen weiter. Ein gemeinsamer Innenhof und Dachterrasse mit Blick über den Park zur Altstadt hin sollen Begegnungen fördern.

Gebaut wird in Holzbauweise ab dem ersten Obergeschoss. «Mit dieser ökologisch nachhaltigen Bauweise kann die graue Energie in der Erstellung reduziert werden.» Geheizt wird über Fernwärme aus der Eniwa-Station beim Kasinoparking. Das heutige Kaminpaar für die Abluft am Gebäude muss wegen den neuen Dimensionen des Neubaus leicht verschoben und um rund zweieinhalb Metern erhöht werden. Neu werden sie fast 24 Meter in die Höhe ragen.

Experiment autofreies Wohnen

Ab gewagtesten ist aber vielleicht das Vorhaben, auf eine gänzlich autofreie Liegenschaft zu setzen. Im Mobilitätskonzept steht: «Die zukünftigen Bewohner sind eher nachhaltigkeitsbewusste Menschen; ein junges, urbanes, gebildetes Publikum, das schon heute kein Auto besitzt.» Angestellte bei den Gewerbeflächen sollen mit dem ÖV anreisen. Die Kundschaft könne das Kasino- oder Kaserne-Parkhaus nutzen.

Eine Auto-Verzichtserklärung werde bei der Mieterschaft aber nicht eingeholt. Man werde stattdessen bei der Stadt nachfragen, wie viele Parkkarten auf die Adresse gelöst sind. Das Mobilitätskonzept gelte als nicht mehr eingehalten, wenn mehr als 20 Prozent ein Auto besitzt oder einen Parkplatz mietet.

Nachträglich Parkfelder zu erstellen, wird nicht möglich sein. Wenn dies die Stadt auferlegen sollte, würden für die Einhaltung der Mindestzahl an Parkplätzen im Kasinoparking gegenüber Parkflächen gemietet. Falls dies dort nicht möglich ist, werde eine Ersatzabgabe entrichtet.