Aarau Neustart in Violett: «Ich hatte Lust, für die letzten Jahre noch einmal etwas anderes auszuprobieren» An der Vorderen Vorstadt wird aus «Blumen Breda» das «Casa della Lavanda», ein Lavendel-Paradies. Breda Fischer hat sich dafür in Italien inspirieren lassen.

Breda Fischer eröffnet ein neues Lavendel-Lädeli in der Vorderen Vorstadt Bild: Nadja Rohner

Mit 62 Jahren wagt sie noch einmal etwas Neues: Breda Fischer eröffnet am Mittwoch, 12. April, ihr Lavendel-Lädeli in der Vorderen Vorstadt. Hier führte sie während 16 Jahren ein Blumengeschäft mit Shabby-Chic-Accessoires. «Aber ich hatte Lust, für die letzten Jahre noch einmal etwas anderes auszuprobieren», sagt sie und lacht. «Nach 23 Jahren - früher war ich am Markt - hatte ich langsam genug von den Blumen, auch wenn ich sie immer noch liebe.»

Passanten ist der Ausverkauf im Blumenladen schon länger aufgefallen. Seit einigen Wochen waren nun die Schaufenster geheimnisvoll verhüllt. Drinnen hat Breda Fischer zusammen mit ihrem Mann - praktischerweise Maler - ein lila-violettes Lavendelparadies gezaubert. Kosmetik, Honig, Kochmischungen, Küchentücher, Duftkissen, Seifen - «Jedes Produkt hat Lavendel drin oder drauf», sagt Fischer. Es sei keine Billigware aus China, betont sie und zeigt auf ein gehäkeltes lila Bärchen mit einem Bauch voll Lavendel, «sondern viel Handgemachtes».

Die Idee für das Lädeli hat Breda Fischer aus Norditalien. Bild: Nadja Rohner

Das hat einen besonderen Grund: Fischer hat sich von einem Lavendel-Laden in Verbania, eine Gemeinde im Piemont etwas südlich der Schweizer Grenze, inspirieren lassen. «Seit 30 Jahren gehe ich dort in die Ferien und habe immer davon geträumt, selber so ein Lädeli zu eröffnen», sagt sie. Durch den Kontakt mit der Inhaberfamilie kann sie nun deren Lieferanten nutzen.

Der Laden an der Vorderen Vorstadt 16 ist von Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 16 Uhr.