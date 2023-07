Aarau Neues zum Holzdeck beim Vogelinseli und zu den Seerosen vom Bahnhofplatz Bahnhofplatz, Aarebeiz oder Markthalle: Der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker informiert auf einem Spaziergang über anstehende Projekte im öffentlichen Raum.

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker auf dem gesperrten Mühlemattparkplatz neben der Schwanbar. Bis Ende September kann hier gespielt und gesessen werden. Bild: Katja Schlegel

«Wunderschön geworden», ruft ein Velofahrer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker im Vorbeifahren zu. Dieser nickt, die Freude über die neue Kettenbrücke teilt er: «Es ist wirklich wunderbar geworden.» Angetan hat es ihm nicht nur die Brücke, sondern auch der Uferbereich. Die vielen Sitzbänke, die Bäume, das Efeu, das bald die Flanken der Rampen begrünen soll. Doch die Brücke ist am Mittwochmorgen Nebensache: Der Stadtpräsident hat zu einem Spaziergang eingeladen, um über anstehende Projekte im öffentlichen Raum zu erzählen.

Zu den Aare-Einstiegen: Zwei Baugesuche für Einstiegshilfen beziehungsweise Roste sind laut Hilfiker eingereicht und sollen ab 20. Juli öffentlich aufliegen. Diese Gesuche sehen zum einen drei Einstiege beim Aarepark vor, zum andern ein grosses Holz-Deck am Spitz der Vogelinsel. Weitere Elemente wird es unterhalb der Kettenbrücke geben. Bei der Schwanbar-Wiese sind zwei Flosse geplant, weitere Einstiege soll es bei der Zurlindeninsel und im Scheibenschachen geben. Diese Gesuche folgen in einer zweiten Phase. Die Umsetzung der ersten Elemente ist für Frühjahr 2024 geplant – sofern keine Einwendungen die Projekte blockieren.

So soll das Holzdeck beim Vogelinseli aussehen. Bild: Katja Schlegel

Zur geplanten Aareuferbeiz: Per Frühling 2022 hätte die zweite Uferbeiz mit Platz für 50 Personen den Betrieb aufnehmen sollen, die Stadt hat den Betreibern des «Lockentopfs» die Pacht schon längst erteilt. Doch das Projekt hängt an einer Einwendung fest, die wiederum von Hochwasserschutz-Abklärungen für das Eniwa-Kraftwerksprojekt abhängig ist. Konkret wird Hilfiker bezüglich Terminplan nicht, er sagt aber: «Wir hoffen, dass wir jetzt vorwärtskommen.»

Der Spitz des Vogelinselis heute; das Holzdeck wird sich um den Spitz ziehen. Bild: Katja Schlegel

Zum gesperrten Mühlemattparkplatz: Seit Montag ist der Platz (34 Parkfelder) gesperrt, auf der Fläche wurden Sitzmöglichkeiten, Pflanzenkübel, ein Ping-Pong-Tisch und andere Spielmöglichkeiten aufgestellt. Dabei handle es sich um ein grundsätzliches Ausprobieren dessen, was auf grossen, versiegelten Flächen möglich ist. «Zusatznutzungen», wie Hilfiker es nennt. Auch sei es ein Herantasten an eine mögliche Aufhebung des Mühlemattparkplatzes – «sofern wir andernorts genügend Parkplätze haben».

Der Mühlemattparkplatz, direkt neben der Schwanbar in Aarau, wird während der Sommermonate erstmals gesperrt. Bild: Katja Schlegel

Zur Neugestaltung des Aareraums: 2014 an der Urne versenkt, ist die Neugestaltung des Raums zwischen Kettenbrücke und Alter Stadtgärtnerei wieder Thema, in erster Linie wegen der Entflechtung von Velofahrerinnen und Fussgängern auf dem Philosophenweg. Der Veloweg soll künftig zwischen Mühlemattstrasse und Schwanbarwiese geführt werden. Im Zuge dieser Verlegung wird auch der Uferbereich überarbeitet, von einer einschneidenden Neugestaltung werde aber abgesehen, so Hilfiker. «Es soll näher an der heutigen Gestaltung bleiben als damals mit künstlichen Buchten und Sandstrand.»

Zum Spittelgarten: Der Platz unterhalb der Stadtkirche ist nun videoüberwacht und neu auch wieder nachts geöffnet. Ein Entscheid, der erst für viel Aufregung gesorgt hat, sich nun vorerst aber bewährt: «Wir haben bislang keine Reklamationen mehr seitens Anwohnerschaft erhalten», so Hilfiker.

Zum Bahnhofplatz: Die vielfach kritisierten neuen Sitzgelegenheiten, die Seerosen, wurden laut Hilfiker überarbeitet und in einer Kleinserie bestellt: «Es wird eine kleinere und eine grössere Sitzgruppe geben und zusätzlich Blumentröge mit Bepflanzungen.» Das Mobiliar wird wohl erst im Winter ausgeliefert; das Aufstellen dürfte im Frühjahr 2024 erfolgen.

Der Strassenbelag von der Markthalle bis hin zum Oberturm wird Ende Juli bunt bemalt. Bild: Daniel Vizentini

Zur Markthalle: Seit April läuft der Testbetrieb. Sehr gut genutzt würden Halle und Färberplatz als Aufenthaltsort, so Hilfiker, insbesondere über Mittag. Bei den Veranstaltungen gebe es hingegen noch Potenzial. Was Hilfiker freut: «Die Leute tragen Mobiliar und Pflanztröge Sorge, wir haben bislang keine Sachbeschädigungen.» Ende Juli wird der Strassenbelag bunt angemalt, und zwar von der Halle bis zum Oberturm.

Die neuen Stühle der Stadt Aarau, hier hinter der Markthalle auf dem Färberplatz. Diejenigen für den Graben werden im August geliefert. Bild: Katja Schlegel

Zum Veloverkehr: Der Bedarf nach mehr Veloparkplätzen in der Altstadt sei erkannt, sagt Hilfiker, ebenso der Bedarf nach mehr Ordnung. «Markierte Plätze wie am Zollrain funktionieren gut, hingegen sind Bezahl-Stationen wie am Bahnhof nur zu rund 40 Prozent ausgelastet.» Man werde die Situation genauer anschauen, sobald Erfahrungswerte mit dem neusten Angebot vorliegen: Im Herbst lanciert die Stadt das Bike-Sharing-Netz.