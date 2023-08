Aarau Neues Kulturzentrum am Weinbergkreisel: Restaurant Kreuz wird zwischengenutzt An der Küttigerstrasse 16, wo bis im Frühling noch das «Core Mio» und zuvor die historische Gaststätte Kreuz war, öffnet diesen Freitag eine kulturelle Zwischennutzung. Dahinter stecken Freiwillige der benachbarten Kramer Brocki.

Das ehemalige Restaurant Kreuz in Aarau wird ab 1. September zwischengenutzt. Bild: zvg

Aarau ist bald um eine kulturelle Zwischennutzung reicher. Mit dem Umzug des Core Mio in den «Rathausgarten» im letzten Frühling stand die Liegenschaft des ehemaligen Restaurants Kreuz am Weinbergkreisel leer. Nun erhält das altehrwürdige Gebäude neues Leben – zwar befristet, doch dafür umso beschaulicher und kreativer.

Morgen Freitag, 1. September, öffnet das «Kreuz – Raum für Kultur» erstmals seine Tore, mit einem Einweihungsfest mit DJ von 18 bis 22 Uhr. Gefühlt ist das neue «Kreuz» so etwas wie die Ausdehnung der benachbarten Kramer Brocki. Diese ist ebenfalls eine Zwischennutzung, in der nebst dem Brocki-Betrieb hie und da Tanzabende oder Kunstausstellungen stattfinden.

Ursprünglich mit Frist bis Ende 2023 gehen die Verantwortlichen derzeit von einem Verbleib bis mindestens Ende März 2024 aus. Danach soll die Brocki abgerissen und das «Kreuz» renoviert werden. Ein Siegerprojekt für eine Neuüberbauung mit 70 Wohnungen an der Stelle steht bereits fest.

Eng verbandelt mit der Kramer Brocki

Engagieren tun sich in der Kramer Brocki wie im «Kreuz» mehr oder weniger dieselben Personen. Doch auch weitere Kulturbegeisterte kamen zum neu gegründeten Verein Kultur im Kreuz hinzu, wie Präsidentin Nadja Leuenberger auf Anfrage erklärt. In vielen Stunden Freiwilligenarbeit haben sie in den letzten Wochen im Restaurant einen angenehmen, beschaulichen Ort eingerichtet, der anmutet wie ein heimeliges Wohnzimmer.

Nadja Leuenberger, Präsidentin des Vereins Kultur im Kreuz. Bild: zvg

Anders als im «Kramer» soll der Fokus im «Kreuz» mehr auf kreativem Ausprobieren und auf geselligem Zusammenwirken liegen. Oder im Wortlaut des Vereins: «Eine Plattform für Projekte im kulturellen und gesellschaftlichen Kontext, bei denen der soziale Austausch im Vordergrund steht.»

Ziel sei, möglichst viele Menschen anzusprechen. Die Kulturanlässe im «Kreuz» sollen «divers und heterogen, bunt, verspielt, innovativ und frisch» sein. Mindestens einmal pro Woche soll ein Anlass stattfinden. Dabei soll es eher ruhig zu und her gehen: Spiel- und Gesprächsrunden, Lesungen, allenfalls Theateraufführungen oder kleine Konzerte. Nachtruhe im «Kreuz» ist, wie in der benachbarten Brocki, um 22 Uhr.

Kulturbegeisterte haben das Restaurant Kreuz in einen beschaulichen Ort für gesellige Anlässe verwandelt. Bild: zvg

Bereits im Kalender eingetragen sind ein Anlass für Powerpoint-Karaoke am 23. September sowie ein Musik-Quiz mit Liveband im Oktober. Geplant ist weiter eine Reihe namens «Geschichten aus dem Leben»: Personen, die etwas Spannendes erlebt haben, sollen frei aus ihrem Leben erzählen können. Gedacht haben die Verantwortlichen vor allem auch an ältere Menschen. Wer mitwirken will, soll sich unbedingt bei der Gruppe melden, so Nadja Leuenberger.

Ein «Lieblingsprojekt» der Gruppe, wie sie sagt, sei das «Fremdkochen». Menschen mit Migrationshintergrund sollen eine Plattform erhalten, um ihre Kochkünste zu präsentieren, gemeinsam mit anderen etwas zuzubereiten, sich auszutauschen.

Eine gastronomische Zwischennutzung wird es eher nicht

Grössere gastronomische Angebote sind im «Kreuz», trotz teilweise noch vorhandener Restaurant-Infrastruktur, allerdings nicht geplant. Der Pizzaofen funktioniere noch, an der Eröffnung werde er angefeuert, sagt Nadja Leuenberger. Im Vordergrund stünden solche Angebote aber nicht.

Ansonsten seien die Verantwortlichen vor allem offen für Neues. Wer schon immer eine Idee hatte, diese aber mangels Räumlichkeit nicht verwirklichen konnte, erhält mit dem «Kreuz» die Chance, Dinge auszuprobieren und auszuleben.