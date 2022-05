Aarau Neuer Wind im Vorstand des Aargauischen Rennvereins Nach zwei Jahren ohne Präsidium wurde Pascal Steudler mit Applaus zum neuen Präsidenten des Aargauischen Rennvereins gewählt.

Pascal Steudler (l.) mit seinem Vorgänger Bruno Vogel. zvg

An der 99. Generalversammlung des Aargauischen Rennvereins (ARV) wurde vor rund hundert Mitgliedern Pascal Steudler zum neuen Präsidenten gewählt. Nach dem Rücktritt von Bruno Vogel im Herbst 2020 musste der ARV ohne Präsident durch die Zeit mit Corona manövriert werden und man ist sichtlich erleichtert, dass sich das bisherige Vorstandsmitglied Pascal Steudler zur Verfügung stellte. Hauptberuflich arbeitet er bei der Kromer Print AG im Verkauf Aussendienst. Seit über zehn Jahren ist er im Vorstand des ARV und war verantwortlich für die Rennbahnwerbung. Er hat sich zum Ziel gesetzt, sämtlichen Sponsoren an den Renntagen den roten Teppich auszurollen. Mit grosser Leidenschaft und Elan will er den Rennverein in die Zukunft führen. Pascal Steudler bedankte sich bei seinem Vorgänger Bruno Vogel für dessen grosses Engagement und der Verbundenheit zum ARV. Der ehemalige Präsident wurde von der Versammlung mit einer Standing Ovation zum Ehrenmitglied ernannt.

Der zehnköpfige Vorstand umfasst drei neue Mitglieder. Emma Portmann aus Obersiggenthal bereichert den ARV mit ihrem Social-Media-Fachwissen und will damit vor allem eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Sie besucht die Fachmittelschule Wettingen mit Fachrichtung Kommunikation. Emma Portmann bestreitet in der Freizeit mit ihrer Stute Springturniere und besucht schon seit Jahren die Pferderennen im Aarauer Schachen als Zuschauerin.

Den Bereich Medien übernimmt Nadine Gut. Sie ist im Freiamt aufgewachsen und kam auch schon als Kind zu den Pferderennen in Aarau. Nachdem sie fünf Jahre im Ausland auf verschiedenen Vollblutzucht-Gestüten gearbeitet hat, ist Nadine Gut nun als Immobilienberaterin tätig. Davide Di Pane wurde für das Ressort Rennbahnwerbung gewonnen. Der Erlinsbacher arbeitet als Tankstellenberater und kennt den ARV ebenfalls bestens als treuer Besucher der Pferderennen.

Der Ausfall der zwei Renntage im Frühling 2021 sowie die ausbleibenden Fremdvermietungen stellte den ARV vor grosse finanzielle Herausforderungen. Dank grosszügigen Gönner- und Sponsoring-Beiträgen hat der Verein das schwierige Jahr 2021 relativ gut überstanden, wie der Finanzchef Karl Säuberli bei der Präsentation der Jahresrechnung 2021 verlauten liess. Zuversicht weckt auch der volle Veranstaltungskalender durch Fremdvermietungen für dieses Jahr. Die Anfragen kamen so zahlreich, dass einige Tage sogar doppelt belegt werden können.

Dieses Jahr sind vier Renntage geplant. Gestartet wird am kommenden Sonntag, 15. Mai, um 13.15 Uhr mit dem beliebten Ponyrennen. Weitere Renntage sind am 22. Mai, 28. August und 4. September. (az)