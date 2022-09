Aarau Neue Neophyten-Gruppe am Start: Die «Aarau Rangers» räumen auf Mit der neuen Neophyten-Strategie der Stadt Aarau wurde auch eine Freiwilligen-Gruppe eingeführt, die sich regelmässig trifft, um Neophyten zu bekämpfen. Das Projekt ist im Sommer gestartet. Wie läuft es?

Die Aarau-Rangers widmen sich der lokalen Neophyten-Bekämpfung. Hier unter Anleitung von Ueli Lüscher (Forst Aarau) und Lisa Kaufmann (Umweltfachstelle Stadt Aarau). Bild: Florian Wicki/Aargauer Zeitung

An einem neblig-grauen Montagmorgen versammelt sich eine Handvoll Freiwilliger auf dem Parkplatz bei der Bibersteiner Brücke im Rohrer Schachen. Wenige Stunden zuvor hat es noch geregnet, die Luft ist feucht und kühl, so manch anderer wäre an diesem Morgen wohl lieber im Bett geblieben – doch die Schar rund um Lisa Kaufmann, Projektleiterin Stadtentwicklung und Leiterin der Umweltfachstelle Aarau, und Ueli Lüscher vom hiesigen Forstbetrieb ist frohen Mutes.

Sie nennen sich «Aarau Rangers», und ihr Ziel ist hochgesteckt, doch relativ klar formuliert, wie Kaufmann erklärt: «Die Gruppe ist von den Winti Rangers inspiriert und widmet sich der Neophyten-Bekämpfung in Aarau.» Im Herbst und Winter, wenn die Neophyten-Saison vorbei ist, will man weiterschauen, so Kaufmann: «Da gäbe es sicher auch noch andere einfache Waldarbeiten wie Fötzeln, Bachfischet-Ruten sammeln oder Feuerstellen aufräumen.»

Dem Aufruf vom vergangenen April sind rund 20 Freiwillige gefolgt, führt Kaufmann aus – die meisten seien im fortgeschrittenen Alter und doch gut vernetzt: «Wir organisieren uns in einer Whatsapp-Gruppe, kommunizieren da die Treffen, und wer Zeit und Lust hat, kommt, ganz einfach.» Bisher traf sich die Gruppe fünf Mal, begonnen hat das Projekt Mitte Juni, in der Regel sind es zehn bis zwölf Freiwillige plus jemand vom Forstbetrieb und von der Umweltfachstelle. Ersterer stellt auch die Ausrüstung zur Verfügung, ist aber laut Lüscher froh, dass sich die Umweltfachstelle der Neophyten-Bekämpfung aktiv annimmt: «Die Finanzierung durch die Stadt Aarau ist dringend nötig, der Forstbetrieb könnte das Projekt nicht alleine tragen.»

Die Aarau Rangers widmen sich der lokalen Neophytenbekämpfung. Hier unter Anleitung von Ueli Lüscher (Forst Aarau) und Lisa Kaufmann (Umweltfachstelle Stadt Aarau) Florian Wicki

Am Montag nehmen sich die Aarau Rangers – entweder dem Zufall oder dem Wetter geschuldet sind es statt zehn bis zwölf nur sechs Freiwillige – des Aare-Damms im Rohrer Schachen an. Im Visier befinden sich dabei vor allem die kanadische Goldrute und die Robinie, auch Falsche Akazie genannt. Die Bekämpfung geht gut voran, der Anhänger, den Ueli Lüscher ins Gebiet gefahren hat, ist nach einer Stunde schon fast halb voll. Er erklärt: «Der trockene Sommer erleichtert uns die Arbeit, so kommen die Pflanzen mitsamt Wurzeln einfacher aus der Erde.»

Und so ist bereits nach kurzer Zeit ein nennenswerter Bereich des Aare-Damms neophytenfrei. Das ist wichtig, so Kaufmann: «Gerade in diesem Bereich haben wir viele Magerwiesen, die eine enorme pflanzliche Diversität aufweisen.» So wachsen zum Beispiel auf dem Aare-Damm – gesetzt die Bedingungen stimmen – sogar Orchideen, wenn ihnen Goldruten und Robinien nicht die Nährstoffe wegnehmen.

Die Rangers sind Teil der neuen Neophyten-Strategie der Stadt Aarau, welche diese im vergangenen Herbst eingeführt hat. Dort heisst es, da die Neophyten-Bekämpfung zeitlich grösstenteils mit den höchsten Arbeitsbelastungen im Grünunterhalt zusammenfalle, «ist es nicht möglich, dass die Unterhaltsgruppen von Stadtgrün und Werkhof zusätzliche Aufgaben in der Neophyten-Bekämpfung übernehmen». Zudem gäbe es Flächen, für die sich niemand zuständig fühle, wie etwa Baubrachen, die aber zu den wichtigsten Quellen invasiver Neophyten zählen würden, darum sei es zweckmässiger, mit einer Gruppe gleich alle Flächen zu bearbeiten.

Da die Aarau Rangers erst vor ein paar Monaten gegründet wurden, handelt es sich dabei noch um ein Pilotprojekt, folglich können sowohl Lüscher als auch Kaufmann noch keine abschliessende Bilanz ziehen. Und folglich stehe für das Projekt auch noch kein konkretes Budget zur Verfügung, so Kaufmann: «Nach einem Jahr prüfen wir, ob wir die Gruppe beibehalten und in den Regelbetrieb überführen, dann ist auch das nötige Budget absehbar.»