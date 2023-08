Kreisschule Aarau-Buchs Fricktalerin wird neue Co-Leiterin der grössten Aargauer Schule Astrid Zeiner wird Daniel Hunziker als Co-Leiterin der Kreisschule Aarau-Buchs ergänzen. Daneben baut sie eine Schule in Uganda auf.

Astrid Zeiner startet im Februar 2024 in Aarau. Zvg / Oltner Tagblatt

Wegen Kündigungen und Umorganisationen erneuert sich aktuell fast die gesamte Geschäftsleitung der Kreisschule Aarau-Buchs innert etwas mehr als einem Jahr. Zu dem Abgängern gehört unter anderem Co-Gesamtschulleiter Philip Wernli.

Nun teilt der Schulvorstand mit, dass Astrid Zeiner (52) aus Wallbach neue Co-Gesamtschulleiterin wird. Astrid Zeiner arbeitet seit 2018 als Schulleiterin an der Sekundar- und Realschule in Möhlin und war zuvor an verschiedenen Schulen im Kanton Aargau Schulleiterin auf allen Stufen der Volksschule. «Daneben widmet sie sich ihrem Herzensprojekt, der Gründung einer Berufsschule in Uganda», schreibt der Schulvorstand. Zeiner hat politische Erfahrung in Gemeinde- und Schulbehörden, leitete die Schulverwaltung des Berufsbildungszentrums Frick und verfügt über mehrere Aus- und Weiterbildungen, darunter die Schulleitungsausbildung und einen MBA mit «Vertiefung Leadership».

«Mit Astrid Zeiner gewinnt die Kreisschule Aarau-Buchs eine ausgewiesene Führungsperson, der eine wertschätzende und zielorientierte Zusammenarbeit mit allen Anspruchsgruppen auf Augenhöhe wichtig ist», schreibt der Schulvorstand. «Dabei steht bei ihr die Bildungsqualität der Schülerinnen und Schüler stets im Fokus. Sie wird als Co-Gesamtschulleiterin unter anderem für die Ressourcen sowie Laufbahnentscheide der Kreisschule Aarau-Buchs verantwortlich sein, sich für das schulische Qualitätsmanagement einsetzen und damit zu Gunsten unserer Schülerinnen und Schüler.»

Für die andere Co-Gesamtschulleitungsstelle hat der Schulvorstand schon im Frühjahr Daniel Hunziker ausgewählt. Die Posten sind nicht zu verwechseln mit dem Geschäftsleiter, Lukas Schaffner.