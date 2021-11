Aarau «Nette Toiletten» sind nachts geschlossen – was dann? Der Stadtrat soll nach rund fünf Jahren Bilanz ziehen über die Schliessung seiner öffentlichen Toiletten und die Einführung des Projekts «Nette Toilette». Dieses hat zwar finanzielle Vorteile, gerade in Pandemiezeiten aber auch Nachteile.

Nette Toilette: Beizen machen mit und stellen für Nicht-Gäste kostenlos ihre Toilette zur Verfügung.

Kenneth Nars / BLZ

«Vermehrt wurde in letzter Zeit von Altstadtbewohnerinnen und -bewohnern das öffentliche Urinieren an Hauswände und Türeingänge beklagt, dies vor allem in den Sommermonaten oder auch während des Lockdowns.» Das schreibt Pro-Aarau-Einwohnerrätin Esther Belser Gisi in einer Anfrage an den Stadtrat. Sie will namens ihrer Partei wissen, wie sich das vor rund fünf Jahren initiierte Projekt «Nette Toilette» bewährt.

Der Stadtrat hatte 2014 beschlossen, fünf der damals acht öffentlichen WC-Anlagen aufzuheben. Sie seien kaum benutzt worden, hiess es. «Im Schnitt wurden die Toiletten einmal pro Tag besucht, manche sogar nur alle zwei Tage», sagte die zuständige Stadträtin Regina Jäggi. Die Reinigungsequipen hatten also, so hiess es, nicht viel zu tun. Bestehen blieben 2014 nur die Anlagen beim Durchgang zwischen Färberplatz und Pelzgasse, beim Parking Flösserplatz und bei der Sportanlage Schachen. Durch die Schliessung liessen sich die Unterhaltskosten sparen; die Rede war von rund 43000 Franken pro Jahr.

Stattdessen wurden im Juli 2016 die «Netten Toiletten» initiiert. Das sind Betriebe, die Passanten ohne Konsumation und kostenlos die Möglichkeit geben, ihre Sanitären Anlagen zu nutzen. Neun Gastrobetriebe machen aktuell mit: Rathausgarten, La Crêperie, Hobo Bar, Spaghetti Factory, Laterne, Schützen, Mürset, Schützenhaus, Summertime (März bis September); ausserdem die Kinos Ideal und Schloss. Die Betriebe werden von der Stadt für ihre Dienste entschädigt, was die Steuerkasse wesentlich günstiger kommt, als wenn eigene Anlagen unterhalten werden müssten.

Aber 2016 war nicht absehbar, dass die Restaurants und Kinos 2020/21 wegen einer Pandemie wochenlang geschlossen bleiben würden. Entsprechend wundert es nicht, dass Belser Gisi in ihrer Anfrage berichtet, das Problem der Wild-Pinkler – und Gröberes – habe zugenommen. Auch führt sie den Umstand an, dass die besagten Restaurants nachts nicht offen seien. Wohin dann? Und: «Wir mussten feststellen, dass das Konzept ‹Nette Toilette› selbst bei ortskundigen Jugendlichen und auch erwachsenen Besuchern der Stadt nicht bekannt ist», schreibt Belser Gisi. Ausserdem fragt sie, welche öffentlichen WC-Anlagen der Stadt noch in Betrieb seien und ob es in der Altstadt ein behindertengerechtes WC gebe.