Aarau Naturama: Zum Jubiläum kostenlos ins Museum Das Naturama Aargau schenkt sich zum 20. Geburtstag mitunter die Sonderausstellung «Respekt, Insekt». Und lädt alle Interessierten zu einem kostenlosen Besuch ein.

So wirbt das Naturama für seine neue Ausstellung "Respekt, Insekt". Gabriela777c / iStockphoto

Das Naturama Aargau feiert Geburtstag. 20 Jahre ist es her, seit die Stiftung mit der Eröffnung des Neubaus das bisherige Museum für Natur- und Heimatkunde in eine neue Ära geführt hat. In dieser Zeit hat sich das Naturama nicht nur als Museum etabliert, sondern auch als Kompetenzzentrum für Natur- und Umweltthemen. Dieses Jubiläum wird nun im grossen Stil gefeiert: Von morgen Freitag bis Sonntag, 8. Mai, lädt das Naturama alle Interessierten zu einem kostenlosen Besuch ein.

Neu zu sehen gibt es beispielsweise die Sonderausstellung «Respekt, Insekt», eine Eigenproduktion des Naturama-Teams. Diese fördert das Verständnis für die Lebensweise einheimischer Insekten und zeigt, was jede und jeder tun kann, um die Artenvielfalt zu erhalten.

Am Samstag und Sonntag insbesondere für Familien

Am Samstag und Sonntag richtet sich das Jubiläumsangebot insbesondere an Familien. Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es stündlich Aktivitäten in und ums Museum. So können am Samstag unter dem Tagesmotto «Wie funktioniert Forschen in der Natur?» beispielsweise Insektenfühler unter die Lupe genommen werden. Weiter gibt es allerlei Wissenswertes über Rückenschwimmer, Krebse und Wasserläufer zu erfahren, und eine Tierpflegerin zeigt, was die 17 verschiedenen Tierarten im Museum alles brauchen, um sich wohl zu fühlen.

Am Sonntag wird unter dem Motto «Wie können wir in Städten Platz für die Natur schaffen» erklärt, warum es Bienen in Städten so gut geht, wie viele Insektenarten im Naturama-Garten leben und warum Insekten für die Museumssammlung mit Nadeln aufgespiesst werden.

Direkt vor dem Museum stellt die Aargauische Naturforschende Gesellschaft, kurz ANG, ihren Auen-Audiopfad und den Auen-Rätselpfad vor, die sich an Kinder, Jugendliche und Familien richten. Am Samstag und Sonntag fährt der Foodtruck von «wagabond» fürs Zmittagessen vor, im Museumscafé Friedrich gibt es an allen drei Tagen Snacks und Getränke.