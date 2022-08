Aarau Nächste Woche kann man stadteinwärts nicht über die Brücke fahren – der Kanton erklärt, weshalb Aktuell laufen die letzten Arbeiten vor der Teileröffnung der neuen Aarauer Aarebrücke (Projektname Pont Neuf). Sie bedingen eine halbseitige Sperrung der Zufahrt zur Hilfsbrücke.

Weil hier noch Arbeiten nötig sind, damit die neue Brücke eröffnen kann, muss die Hilfsbrücke stadteinwärts drei bis vier Tage lang gesperrt werden. Nadja Rohner

Ab dem Nachmittag des 9. September fahren erstmals Autos über die neue Aarauer Aarebrücke. Das ist fix. Doch bis dahin gibt es noch Arbeit. Und die ist der Grund, weshalb das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt für die kommende Woche die Hilfsbrücke, über die der Verkehr seit Anfang 2020 rollt, während drei bis vier Tagen stadteinwärts gesperrt.

Konkret: Damit die erste Fahrspur der neuen Brücke (stadteinwärts) in Betrieb gehen kann, muss am Nordufer ein grosser Teil der bestehenden Fahrbahn vor dem «Aarepark» neu gemacht werden. Ausserdem fehlt noch ein ganzes Stück Strasse zwischen neuer Brücke und bestehender Fahrbahn. Um diese Arbeiten erledigen zu können, wird der Verkehr stadteinwärts ab 9 Uhr am Mittwochmorgen (24. August) bis sicher 7 Uhr am Samstagmorgen (27. August) via Staffelegg-Brücke umgeleitet. «Falls das Wetter am Freitag nicht trocken ist, ist eine Verlängerung der Sperrung bis Sonntagmorgen möglich», sagt Projektleiter Roberto Scappaticci. «Sollten die Wetteraussichten insgesamt schlecht sein - danach sieht es aber aktuell nicht aus - würde das Ganze um eine Woche verschoben. »

Der lärmarme Deckbelag ist schon eingebaut. Auffallend: Die überbreiten Trottoirs auf der neuen Brücke. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Bus, Blaulichtorganisationen und der Langsamverkehr können dank dauernd anwesendem Verkehrsdienst auch während der Sperrung stadteinwärts fahren. Der Verkehr stadtauswärts kann normal rollen.

Die neue Brücke hat mittlerweile schon einen Deckbelag. «Einen lärmarmen, den wir mit einem marginalen Aufpreis erhalten konnten», sagt der Projektleiter. Die vorerst nur einspurige Öffnung hängt damit zusammen, dass am Südende noch Arbeiten beim Brückenkopf zu erledigen sind.

Weil dieser Bereich noch im Bau ist, geht die neue Brücke bis Ende Jahr nur einspurig auf. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Der Fussverkehr geht weiterhin via Hilfsbrücke. Geplant ist, Ende Jahr auch die zweite Spur und die Trottoirs in Betrieb zu nehmen. Die Aareuferwege sind erst ab Mitte 2023 wieder begehbar.