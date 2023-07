Aarau Nächste Etappe vom Umbau der Buchserstrasse beginnt am Mittwoch Der Kanton saniert die Verbindungsstrasse durch Aarau, Buchs und Suhr. Der Abschnitt zwischen Gais-Kreisel und Bavaria-Kreuzung geht nun in die abschliessende Bauetappe.

Die Baustelle an der Buchserstrasse in Aarau, aufgenommen Ende Juni. Ab Mittwoch, 19. Juli, beginnt die nächste Bauphase. Bild: Foto Basler Aarau/zvg

Die Bauarbeiten an der Kantonsstrasse durch Aarau, Buchs und später Suhr gehen in die nächste Etappe: Am Mittwoch, 19. Juli, beginnt die Bauphase 5, die bis zirka Ende September dauern wird. Der Verkehr wird in dieser Zeit wieder zweispurig geführt, wie Projektleiter Markus Kissling mitteilt. Wegen der engen Platzverhältnisse «und mit Augenmerk auf die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss» werde es jedoch Einschränkungen im Baustellenbereich geben. Zufahrten zur Florastrasse und zum Barbaraweg zum Beispiel bleiben nur im Einbahnregime von der Buchserstrasse her offen. Ende September wird diese Zufahrt für Belagsarbeiten ganz gesperrt.

Im Hintergrund laufen Vorbereitungen für das Teilprojekt 2 der Sanierung, vom Kreisel Bavaria bis zur Südallee. Landerwerb, Ausführungsplanung und die Ausschreibung der Baumeisterarbeiten seien bereits fortgeschritten. Der Baubeginn ist für November 2023 vorgesehen, dauern werden die Arbeiten voraussichtlich bis im Frühjahr 2025.