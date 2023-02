Aarau Nachfolge von Müller-Reformhaus: «Das wäre unsere Wunschlösung» Der Käufer der konkursiten Reformhaus-Kette will nur zwei der schweizweit 37 Läden weiterführen. Er appelliert an die Vermieter, lokale Nachfolgeregelungen zu finden. In Aarau rennt er mit diesem Ansinnen offene Türen ein.

Das Reformhaus Müller am 3. Januar, dem letzten Tag vor der Schliessung. Mathias Förster

Im Januar gingen die Müller-Reformhäuser (Müller Reformhaus Vital Shop AG) Konkurs. Rund 300 Angestellte verloren ihren Job, alle 37 Läden wurden von einem Tag auf den andern geschlossen. Darunter auch der in der Aarauer Pelzgasse. Seither ist in den Läden nichts mehr passiert. Die Regale sind voll, im Schaufenster steht noch immer die Weihnachtsdekoration. Doch nun kommt Bewegung in die Sache.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Reformhauskette verkauft wurde. Die Apotheken- und Drogeriekette Apodro will zwei Filialen – in Jona und Wiedikon – weiterbetreiben. Von den verbleibenden Filialen übernimmt Apodro nur Möbel und Waren, nicht aber Mitarbeitende oder Mietverträge. Deshalb will Apodro-Besitzer Bruno Rüegg die verbleibenden Lokale Interessenten aus der Drogerie- und Reformhausbranche anbieten. Gleichzeitig appelliere er an die Vermieter, lokale Nachfolgeregelungen zu finden.

«Wir stehen mit einem Interessenten in engem Kontakt»

Im Falle von Aarau rennt Rüegg mit diesem Plan offene Türen ein: Liegenschaftsbesitzer Daniel Hauri sagt, es hätten sich in den letzten Wochen verschiedene Interessenten gemeldet, auch solche aus der Branche. «Aktuell stehen wir mit einem Interessenten in engem Kontakt, der nicht nur das Lokal, sondern auch Ware und Einrichtung übernehmen möchte», so Hauri. Dieser Interessent kenne nicht nur die Branche bestens, sondern auch Aarau.

Für Daniel Hauri wäre das eine optimale Nachfolgelösung: «Die Pelzgasse war knapp 40 Jahre lang die Aarauer Adresse für Gesundes. Den Laden an jemanden zu vermieten, der ihn in gewohnter Art weiterbetreibt, wäre deshalb unsere absolute Wunschlösung.»

Ende 1983 hat Margrit Nöthiger an der Pelzgasse ihren Reform-Laden eröffnet. Im Sommer 2002 kam es zu einem fliegenden Wechsel: Nöthiger gab ihr Geschäft auf und zog nach Worb, das Müller-Reformhaus, bis dato am Rain, übernahm das Lokal an der Pelzgasse.