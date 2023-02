Aarau Nach Schlägerei am Bahnhof mit Glasflasche verletzt – Polizei sucht Zeugen Bei einem Handgemenge zwischen drei Personen wurde ein Mann am Kopf verletzt. Eine junge Frau, die schlichten wollte, verletzte sich ebenfalls. Die Polizei bittet um Mithilfe zur Klärung des Sachverhalts.

Der Streit entwickelte sich vermutlich irgendwann während einer Zugfahrt. Ein 39-jähriger Schweizer wollte am Nachmittag 26. Dezembers 2022 von Zürich nach Aarau reisen. Im gleichen Wagen befanden sich auch zwei Eritreer im Alter von 20 und 25 Jahren, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilt. Diese sollen dann begonnen haben, den allein reisenden Fahrgast zu belästigen.

Als der Zug kurz nach 14 Uhr am Bahnhof Aarau eintraf, wurde der 39-Jährige während eines Handgemenges mit einer Glasflasche am Kopf getroffen. Damit war die Sache aber noch nicht erledigt: Der Streit setzte sich am Perron fort – was eine junge Frau schliesslich dazu bewog einzugreifen. Diese Zivilcourage brachte der 25-Jährigen eine klaffende Wunde am Unterarm ein. Im Spital zeigte sich, dass eine Glasscherbe der Flasche eine Sehne durchtrennt hat.

Ebenfalls ins Spital gebracht werden musste der 39-Jährige. Durch den Schlag erlitt er eine Platzwunde am Kopf. Die Polizei konnte einen der mutmasslichen Täter noch am Bahnhof aufgreifen. Später wurden beide Eritreer vorläufig festgenommen, sie sind mittlerweile wieder auf freiem Fuss.

Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung. Trotz der intensiven Ermittlungen ist der Hergang der Straftat weiterhin unklar, teilt die Polizei aber mit. Daher werden weitere Augenzeugen gesucht. Zum Zeitpunkt der Tat hatten sich wohl im Zug und am Bahnhof etliche Personen befunden.

Wer sachdienliche Hinweise beitragen kann, wird gebeten sich bei der Kantonspolizei in Aarau unter Telefon 062/836'55'55 zu melden. (phh)

