Aarau Nach Bekanntwerden von Brandschutz-Mängeln: Sanierungsarbeiten am AEW-Hochhaus haben begonnen In Aarau muss das AEW-Hochhaus saniert werden. Die nötigen Arbeiten haben mittlerweile begonnen. Ab Ende 2023 ist das Gebäude wieder vollumfänglich nutzbar.

Das Hochhaus der AEW Energie AG. Severin Bigler

Die Mitteilung, die die AEW Energie AG im Mai 2022 verschickt hat, war überraschend. Darin stand, dass das AEW-Hochhaus Mängel im Brandschutz aufweist. Konkret: Käme es zum Brand, wäre nicht sichergestellt, dass alle Personen rechtzeitig evakuiert würden. Bis Ende Mai verliessen Mitarbeitende des Kantons Aargau darum das Gebäude.

Die notwendigen Sanierungsarbeiten sind in der Zwischenzeit geklärt worden. Diese hätten sich als «aufwändiger als ursprünglich geplant» erwiesen, wie die AEW in einer Medienmitteilung bekannt gibt. Die Baubewilligung für die entsprechenden Arbeiten wurde im Dezember 2022 erteilt.

Nach den Vorbereitungsarbeiten ist die Sanierung am Montag gestartet worden. Auf Nachfrage der AZ sagte die AEW im vergangenen Jahr, die Umbauarbeiten seien «umfangreich» und würden voraussichtlich «einen mittleren einstelligen Millionenbetrag» kosten. Das Hochhaus wird ab Dezember 2023 wieder uneingeschränkt nutzbar sein, schreibt die AEW.

Arbeiten nur im Innenbereich des Gebäudes

Zwei Abteilungen des Obergerichts und ein Teil des Generalsekretariats der Aargauer Gerichte sowie einzelne Abteilungen und Beteiligungsgesellschaften der AEW werden ab diesem Zeitpunkt zurück an die Obere Vorstadt 40 ziehen. Die Büroräumlichkeiten bis zum 2. Obergeschoss, die nach wie vor genutzt wurden, seien bei laufendem Betrieb saniert worden, heisst es in der Mitteilung. Die Bauarbeiten finden ausschliesslich in den Innenräumen des Gebäudes statt, an der Aussenseite des Hochhauses werden keine Arbeiten durchgeführt.

Überdies werde auch der Brandschutz im Obergerichtsgebäude an der Oberen Vorstadt 38 modernisiert, dies ebenfalls bei laufendem Betrieb. Das Gebäude weise allerdings durch seine geringere Höhe keine vergleichbaren Mängel auf. Das Haus wurde jedoch gleichzeitig wie das AEW Hochhaus gebaut, und entsprechende Erneuerungsarbeiten sind daher notwendig.

Der Hauptsitz der AEW bleibt an der Industriestrasse 20 in Aarau (Aeschbach-Quartier), wo die AEW letzten Sommer Büroräumlichkeiten bezogen hat. Sie kann dadurch Platz für das angestrebte Wachstum in einzelnen Bereichen schaffen. (az/cri)