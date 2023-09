Aarau Nach 21 Jahren: Kultband The Vibes spielt am Samstag ihr letztes Konzert Die Aarauer Hausband der letzten Jahre verabschiedet sich definitiv von der Bühne. Damit endet ein Kapitel lokaler Rockgeschichte. Für viele waren The Vibes zudem so was wie die musikalischen Wegbegleiter ihrer Jugendjahre.

Am 30. September spielt die Aarauer Band The Vibes im KIFF ihr letztes Konzert. Bild: zvg

Es gibt kaum eine Person über 30, die in der Region Aarau aufgewachsen ist, kulturelle Anlässe besucht hat und nie ein Konzert von The Vibes mindestens mal mitgehört hat. Vor allem zu Beginn ihrer Laufbahn spielte die Kultband praktisch überall, wo sie nur konnte. Ob am «Chrutwäje» oder im «Flösserplatz», später auch an Festivals im Ausland oder einst als Vorband von Motörhead im Zürcher Hallenstadion.

Meistens aber, da spielten The Vibes im KIFF. Diesen Samstag, 30. September, stehen sie dort zum 19. und allerletzten Mal auf der Bühne. Denn die Aarauer Band hört auf – nach fast 21 Jahren und über 300 Konzerten.

«Wir mussten uns eingestehen, dass sich unsere Prioritäten verändert haben», sagen die in Schöftland aufgewachsenen Bandgründer und Brüder Daniel «MoJo», 40, und Mat Flückiger, 38, Söhne der früheren Nationalrätin Sylvia Flückiger. Musikalisch sind sie zunehmend mit Soloprojekten unterwegs. «The Vibes war für uns nie eine Hobbyband, sondern immer viel mehr. Deshalb ist es wichtig, einen richtigen Schlusspunkt zu setzen – das hat diese Band verdient.»

Gehen möchten sie mit einem grossen Fest. «Es ist eher eine Feier des Erreichten statt ein Abschlusskonzert. Uns als Musiker wird es immer noch geben, es ist einfach das Ende dieser Ära», sagt MoJo.

28 Bilder 28 Bilder Die Aarauer Band The Vibes an einem ihrer ersten Konzerte 2004. Bild: zvg

Acht Gastschlagzeuger am Konzert im KIFF

Am Konzert haben The Vibes viel vor, zwei Stunden werde es sicher dauern. «Wir haben fünf Studioalben herausgebracht und wollten eine repräsentative Setliste», sagt MoJo. Einzelne Lieder hätten sie neun Jahre nicht mehr gespielt. «Da musste ich meine eigenen Riffs wieder aus den alten Aufnahmen heraushören.»

Weil die Band schon länger ohne Schlagzeuger dasteht, werden am Konzert im KIFF acht verschiedene Musiker an den Drums sitzen. «Normalerweise singen Gastmusiker oder spielen Gitarre. Wechselnde Gastschlagzeuger aber – das wird eine Herausforderung», erklärt Mat. Fürs Publikum werde dies sicher spannend. «Wir sind dann fast wie acht verschiedene Bands.»

Seit über einem Monat proben sie deshalb bis zu dreimal die Woche auf das Konzert hin. Für sie ist der ganze September so was wie der Abschiedsmonat von The Vibes. «Wenn man älter wird, lernt man, die Vorfreude auszukosten», sagt MoJo. «Das Konzert selbst wird gefühlt superschnell vorbei sein.»

Die Gastschlagzeuger seien Leute, die sie auf ihrer musikalischen Reise der letzten 21 Jahren kennengelernt haben, sagt Mat. Auf der Liste stehen die beiden früheren Vibes-Drummer Reto Grüter und Hede Hediger, dazu Florian Schwaller, Pidi Leuenberger, Andy Portmann, Kusi Hintermann oder Elu Knoblauch. Dazu wird Pascal Henchoz bei einem Lied singen. Der vielleicht überraschendste aller Gäste ist Kanal-K-Chef Jürg Morgenegg, Drummer der früheren Band HNO – die Band, die in der Generation vor The Vibes in Aarau Kultstatus hatte.

«HNO hörte in etwa auf, als wir begannen», erinnert sich MoJo. Früher seien auch immer wieder stichelnde Sprüche gefallen zwischen dem im Wynental aufgewachsenen Jürg Morgenegg – der seit dem Ende von HNO kaum noch am Schlagzeug gesessen sei – und den Suhrentaler Brüdern von The Vibes. Doch bei ihren Anfängen unterstützte HNO The Vibes sehr. Bandmitglied Frank Niklaus kam mal zum Beispiel zu ihnen in den Bandraum und half, die Songs zu arrangieren. «Das Arrangement von ‹Bed Rebel›, das wir heute noch spielen, stammt von ihm», sagt Mat, der zuletzt auch mit dem dritten Mitglied von HNO, Urban Junior, ein Konzert gespielt hat.

«Es wird emotional das Schönste, alles Erreichte zu feiern»

So wie HNO The Vibes half, versuchen auch sie, die lokale Musikszene zu unterstützen. An ihrem Abschiedskonzert im KIFF werden deshalb als Vorbands Simia Sapiens und Blind Call auftreten.

«Wir hatten das Glück, immer mit tollen Musikern zusammenarbeiten zu dürfen», sagt MoJo. Der Erlinsbacher Reto Peter, der 2019 das letzte Album von The Vibes «The World Is Yours» produzierte, ist inzwischen gar Grammy-Gewinner. «Ich finde es immer noch unser geilstes und reifstes Album», sagt Mat, «leider wurde die Euphorie von Corona etwas gedämpft».

«The World Is Yours», das letzte Studioalbum von The Vibes. Video: YouTube/The Vibes

Immerhin können sie nun den Abschluss ihrer Bandgeschichte euphorisch ausklingen lassen. «Es wird emotional das Schönste, alles Erreichte zu feiern», sagt MoJo. Sie erwarten viele alte Fans aus der Anfangszeit. «Einer hat mir gesagt, dass er ebenfalls 20 war, als er uns zum ersten Mal spielen hörte. Er fühle sich immer in diese Zeit zurückversetzt und brauche nun auch das Konzert als Abschluss seiner Jugend.»