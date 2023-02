Aarau Mutmasslicher Einbrecher wird von Mieterin überrascht In Aarau ist ein Mann in eine nicht abgeschlossene Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Dort traf er auf die Mieterin, die ihn aus der Wohnung vertrieb.

Eine Mieterin eines Aarauer Mehrfamilienhauses dürfte am Freitagabend nicht schlecht gestaunt haben. Kurz vor 17 Uhr betrat ein unbekannter Mann ihre Wohnung, woraufhin sie diesen aus ihren vier Wänden vertrieb, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstagvormittag mitteilt. Ein Nachbar informierte daraufhin die Polizei, dass soeben ein Unbekannter die Wohnung der Nachbarin betreten habe und von dieser aus dem Haus gejagt wurde.

Die Polizei nahm daraufhin die Fahndung nach dem unbekannten Mann auf und konnte diesen gemäss Mitteilung um 20:30 Uhr in Buchs verhaften. Der in Aarau wohnhafte Mann war als Beifahrer in einem Auto unterwegs. Die Fahrerin des Autos wurde ebenfalls verhaftet. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen und Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. (anm)

Die aktuellen Polizeibilder: