Aarau Mit Vor-Kindergarten zum besseren Kindergartenstart: «Die Unterschiede zwischen den Kindern sind teilweise gewaltig» In Aarau bietet der Verein Erziehung und Bildung in der «Spielvilla» einen Vor-Kindergarten an, in der Telli gibt es im Gemeinschaftszentrum ein entsprechendes Angebot bereits seit 2014. Von beiden Orten heisst es: Solche Angebote werden je länger, desto wichtiger.

Der Verein Erziehung und Bildung hat 2019 in der Spielvilla im Aarauer Schachen das Angebot «Vor-Kindergarten» lanciert. Katja Schlegel

Manche sind überfällig. Für manche ist der Moment goldrichtig. Und für wieder andere kommt der Moment einfach etwas zu früh: der erste Kindergartentag. Nicht jedes vierjährige Kind ist bereit für diesen grossen Schritt. Stundenlang weg von daheim, sich eingliedern in eine Gruppe, selbstständig aufs WC gehen; das macht manchen Mühe. Von motorischen Fähigkeiten oder der Sprache ganz abgesehen.

Um Kindern einen möglichst guten Start in die Schulzeit zu ermöglichen, hat der Verein Erziehung und Bildung – tätig in Aarau, Aarau Rohr, Wohlen, Erlinsbach, Lenzburg und Schöftland – in der Aarauer Spielvilla vor rund vier Jahren das Angebot «Vor-Kindergarten» lanciert. Während zweieinhalb Stunden wird gebastelt, gemalt, geschwatzt oder geknetet. Die Kinder lernen so spielerisch, mit Werkzeug zu hantieren, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren oder in der Gruppe vom Erlebten zu berichten.

Selbstverständliche Kompetenzen? Von wegen

Kompetenzen oder Tätigkeiten, die für Vierjährige in vielen Ohren selbstverständlich klingen – es aber in vielen Fällen leider nicht sind, wie Patrizia Marino sagt. «Die Unterschiede zwischen den Kindern sind teilweise gewaltig.» Marino leitet den Vor-Kindergarten seit rund zweieinhalb Jahren gemeinsam mit Aida Carkic – und die beiden sind fest davon überzeugt, dass ein solches Angebot je länger, desto wichtiger ist. Denn während die einen Kinder selbstständig an Aufgaben herangehen und fokussiert daran arbeiten, wissen andere nicht, wie man Stift oder Schere hält. Die Erfahrung der letzten Jahre habe gezeigt, dass diese unterschiedlichen Entwicklungsstufen immer weiter auseinanderklaffen.

GZ Telli bietet Vorbereitungskurs seit 2014 Im Gemeinschaftszentrum (GZ) Telli gibt es seit 2014 das Projekt «Bereit für den Kindergarten». Während eines Semesters besuchen bis zu 15 Kinder einmal wöchentlich gemeinsam mit ihren Eltern einen eineinhalbstündigen Kurs, der dem Kindergartenalltag nachempfunden ist. Das Angebot, getragen durch das GZ, richtet sich ausschliesslich an Kinder aus dem Telli-Quartier, die Eltern werden direkt kontaktiert. «Die Reaktionen auf den Kurs sind ausgesprochen gut», sagt Iva Petrusic, die das Angebot seit drei Jahren leitet. Dass die Eltern ihre Kinder begleiten, habe einen grossen Effekt: «Sie sehen, wo und wie sie ihre Kinder noch vermehrt fördern müssten. Und viele realisieren erst hier, wie wichtig es ist, dass ihre Kinder vor allem auch die Sprache früh lernen», so Petrusic. Für sie steht deshalb ausser Frage, dass solche Vorbereitungskurse überall werden müssten. «Ja, Kinder soll man Kinder sein lassen. Aber man muss sie auch fordern und fördern. Und wenn das Grundgerüst schon beim Kindsgi-Start wackelt, wird die Schulzeit erst recht schwierig.»

«Wir ersetzen den Kindergarten nicht, das ist wichtig; aber wir nutzen das Jahr, um Defizite auszugleichen und dem Kind diesen grossen Schritt zu erleichtern», sagt Marino. Deshalb werde über jedes Kind Buch geführt; was dem Kind Schwierigkeiten bereitet, wird besonders geübt. «Die Fortschritte, die die Kinder innerhalb des Jahres machen, sind beachtlich. Das registrieren nicht nur wir, das melden uns auch die Eltern zurück.»

Ein besonderes Augenmerk legen Marino und Carkic inzwischen auf die Sprachförderung, nicht nur der Kinder fremdsprachiger Eltern wegen. «Sprache ist für die Sozialkompetenz von uns allen wichtig», sagt Marino. So liessen sie die Kinder viel erzählen, Erlebtes wie Erfundenes, zu ganz unterschiedlichen Themen.

Schwierig, Eltern rechtzeitig zu erreichen

Obwohl das Angebot ein Erfolg ist, bleibt die Knacknuss, neue Eltern rechtzeitig zu erreichen. Corona hat es die letzten Jahre erschwert, an Schulen oder in Institutionen das Angebot vorzustellen, oder Interessierte schnuppern zu lassen. Platz hätte es für 30 Kinder, aktuell nutzen 22 das Angebot. «Wir haben nun neue Flyer gedruckt, die wir in der Region verteilen», sagt Marino, denn das Angebot beschränkt sich nicht nur auf Aarauer Kinder. Und vor allem: Es beschränkt sich nicht nur auf Kinder, die regulär oder mit einem Jahr Aufschub in den Kindsgi kommen. Das Angebot richtet sich auch an solche, die nach den ersten Wochen dispensiert werden. «Insbesondere sie brauchen ein Ersatzangebot, das ihnen das Gefühl gibt, auch einen Schritt gemacht zu haben, etwas Spezielles zu tun», sagt Marino. Um zu vermeiden, dass das Kind den aufgeschobenen Einstieg in den Schulalltag als erstes Scheitern erlebt.

Für Auswärtige kostet der Vor-Kindergarten 35 Franken, dazu können Module wie Mittagstisch oder Nachmittagsbetreuung gebucht werden. Optimalerweise besuchen die Kinder den Kurs ab August an drei Morgen. Grundsätzlich ist aber ein Einstieg jederzeit und auch nur an zwei Tagen möglich.