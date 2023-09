Aarau Mit und ohne Marmorsockel: Neue Führung erzählt ganz unterschiedliche Aarauer Geschichten Aarau Info und das Aarauer Stadtmuseum lancieren eine neue gemeinsame Führung. Ihr Titel ist Programm.

Heinrich Zschokke hat im Stadtmuseum einen eigenen Raum – Agnes Henz aber erzählt die Geschichte seiner Frau Nanny Zschokke. Bild: Katja Schlegel

Im Aarauer Stadtmuseum liegt ein Teppich. Bunt ist er, aber weder abgewetzt und schon gar nicht fadenscheinig und vor allem: Er ist nicht begehbar. Es ist ein Objektteppich. Die Auslegeordnung von genau einhundert Stücken, die stellvertretend für die Geschichten von einhundert Aarauerinnen und Aarauern stehen. Menschen, deren Namen in der Stadtchronik stehen, hochverdiente und verehrte. Aber auch andere. Solche, die im Stillen gewirkt haben, die die Stadt anders geprägt haben. Menschen ohne Marmorsockel, ohne nach ihnen benannten Aarauer Strassen. Was sie eint: Ohne diese Menschen wäre Aarau heute nicht das, was es ist.

Acht Persönlichkeiten aus dieser Ausstellung «100xAarau» widmen das Stadtmuseum und Aarau Info nun eine neue gemeinsame Führung. «Vom Museum in die Stadt» ist ihr Titel, und sie ist genau das: Man lernt die Figuren nicht nur anhand ihres Objektes im Museum kennen, sondern geht zusätzlich auch dahin, wo man ihr Wirken sehen kann: in die Stadt. Ein interessantes Format, auch der vielen Anknüpfungspunkte wegen.

Der Objektteppich in der Dauerausstellung «100xAarau» im Stadtmuseum. Bild: Katja Schlegel

Ein Extra-Schmankerl gibt’s immer obendrauf

Agnes Henz von Aarau Info und Annette Rutsch vom Stadtmuseum haben die acht Figuren mit Bedacht ausgesucht: Johann Rudolf Meyer, den legendenumwobenen Seidenfabrikanten. Johann Georg Hunziker, höchst erfolgreicher Textilkaufmann. Anna Zschokke-Nüsperli, genannt «Nanny», die ihrem Mann Heinrich Zschokke 13 Kinder gebar und massgeblich den heutigen «Landenhof» prägte. Hans Ulrich Fisch, dessen 400-jährige Stadtansicht noch heute jeder Aarauer kennt. Johann Daniel Osterrieth, der Elsässer Architekt, der Aarau hauptstadtgross gedacht hat. Felix Hoffmann, der weltweit bekannte Grafiker und Illustrator, der bis heute insbesondere auch in Japan heiss verehrt wird. Marie Heim-Vögtlin, die erste Schweizer Ärztin, die in Aarau als erste Frau die Matur machte. Und schliesslich Giulia Mettauer-Coronet, die als blutjunge Frau mit ihrem Kartonkoffer aus dem kriegsversehrten Italien in die Schweiz geschickt wurde, um hier in den Haushalten reicher Aarauer Familien zu arbeiten.

Acht Menschen also, deren Geschichte nicht nur für Externe, sondern auch für Hiesige spannend sind. Denn auch wenn man die Biografie der Aarauer Promis kennt, so wissen die Stadtführerinnen und -führer sowie die Museumsguides noch immer ein Extra-Schmankerl zu erzählen. Und vor allem bieten die acht Personen gute Eckpfeiler, um da und dort und je nach Interesse der Gruppe noch weiter in die Stadtgeschichte vorzudringen.

«Uns war beim Aussuchen die Bandbreite wichtig», sagt Henz. Nicht nur was die Jahrhunderte, sondern auch die Biografie anbelangt. Man habe bewusst auch Menschen ausgesucht, die keine «Leistung» im damaligen Sinne erbracht haben, die heute aber durchaus wahrgenommen wird, oder deren Lebensgeschichten für den jeweiligen Zeitgeist stehen. «Vor allem aber zeigen diese Figuren auch, dass es immer wieder Leute von aussen waren, die Aaraus Entwicklung neuen Schub verliehen haben», sagt Henz, «und dass es gleichzeitig immer Alteingesessene gab, die Neuem offen gegenüberstanden.»

Die Führung dauert eineinhalb Stunden und kann bei Aarau Info und beim Stadtmuseum gebucht werden. Als öffentliche Führung feiert sie am 14. September um 18 Uhr Premiere (Anmeldung bei Aarau Info).