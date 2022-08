Aarau Mit Faustschlägen und Fusstritten traktiert: 34-Jähriger bei Schlägerei verletzt – Polizei sucht Zeugen Beim Bahnhof in Aarau hat sich ein Mann bei einer Prügelei verletzt. Der Täter oder die Täterin konnte noch nicht gefasst werden. Die Polizei sucht noch Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am späten Sonntagabend auf dem Vorplatz des Bahnhofs Aarau. Über den Polizeinotruf meldete eine Passantin kurz nach 23 Uhr eine Schlägerei mit einem Verletzten.

Die Polizei traf in der Folge einen 34-jährigen Schweizer an, der alkoholisiert war und am Kopf eine heftige Beule aufwies. Der 34-Jährige wurde gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei im Spital ärztlich und auch rechtsmedizinisch untersucht. Dabei seien keine weiteren Verletzungen festgestellt worden. Der Mann konnte das Spital noch in der Nacht wieder verlassen.

Täter möglicherweise ein junger Mann

Inzwischen hatte die Polizei am Tatort die ersten Abklärungen und die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft aufgenommen. Dazu schreibt sie, dass es sich um einen jungen Mann handeln dürfte, der nach der Tat in Begleitung von zwei jungen Frau gesehen wurde.

Neben dem Widersacher ist auch der Hergang der Schlägerei noch weitgehend unbekannt. Nach ersten Erkenntnissen soll der 34-Jährige mit Faustschlägen und Fusstritten traktiert worden und zu Boden gefallen sein. Die Ermittlungen der Kantonspolizei sind im Gange. (cri)

Zeugen gesucht Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. Die Kriminalpolizei (Telefon 062 835 80 26) sucht weitere Augenzeugen.

Aktuelle Polizeibilder: