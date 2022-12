Aarau Mit dem Fabelwesen Wald und Tiere kennen lernen – Aarau soll einen Walderlebnisweg bekommen Der Elternverein Aarau und der Quartierverein Zelgli möchten einen Walderlebnisweg für Familien bauen. Aktuell liegt das Baugesuch auf.

Unter anderem an der Echolinde vorbei soll der neue Walderlebnisweg führen. Bild: Michael Küng

Frische Luft tut gut, frische Waldluft erst recht. Trotzdem, Kinder für Waldspaziergänge zu begeistern, ist nicht einfach. Aber das könnte sich in Aarau nun ändern: Aktuell liegt ein Baugesuch für das «Aarauer Waldabenteuer» auf, ein Walderlebnisweg mit 15 Posten im Gebiet Haseberg-Oberholz oberhalb des Zelgli-Quartiers.

«Die Idee kam während der Pandemie auf, als wegen des Lockdowns alle nach Beschäftigungsmöglichkeiten im Freien suchten», sagen Romana Waller und Manuela Theiler, die das Projekt im Namen des Elternvereins und Quartiervereins Zelgli initiiert haben. In den letzten Monaten haben die beiden Vereine intensiv am Projekt gearbeitet, haben verschiedene Routen entworfen, getestet und wieder verworfen. Denn die Ansprüche sind hoch: Der Weg muss gut erreichbar sein (insbesondere mit dem ÖV), natürlich durch Waldgebiet führen (des Themas, aber auch des Schattens wegen), gleichzeitig mehrere Rastplätze mit einbeziehen und bestenfalls auch den Wildpark Roggenhausen. Ausserdem sollten Kinder (im Alter von etwa 5 bis 11 Jahren) den Plausch am Spaziergang haben, also sind schmale und wendige Wege gefragt. Und zum Schluss sollte die Wanderung nicht mehr als eine Stunde dauern, damit es Kinder nicht zu viel wird.

Unterwegs gibt es eine Hörgeschichte

Die nun gewählte Route führt über den Haseberg zum Wildpark Roggenhausen und via Friedenslinde, Pfadiheim und Echolinde wieder zurück. Entlang dieser Route werden die 15 Stationen aufgestellt. «An diesen Posten finden sich QR-Codes für eine Hörgeschichte über ein Fabelwesen, das auf Waldtiere trifft – geschrieben von Sascha J. Dorn – sowie passende Illustrationen», so Waller. Zusätzlich werden entlang des Abenteuerwegs auf die Geschichte abgestimmte Spielelemente installiert; hier arbeiten die Vereine mit dem Naturama Aargau zusammen.

Eröffnen möchten die beiden Vereine das «Aarauer Waldabenteuer» kommenden Frühling. Bereits abgeklärt wurde das Projekt unter anderem mit der Grundeigentümerin, der Ortsbürgergemeinde Aarau, sowie der betroffenen Jagdgesellschaft und dem Forstbetrieb Region Aarau. «Das Echo auf das Projekt ist sehr gut», sagt Waller. Entsprechend gross ist auch die Unterstützung: Finanziert wird das Projekt nicht nur durch die beiden Vereine, unterstützt wird es auch durch die Stadt Aarau und die Ortsbürgergemeinde Aarau (finanziell wie beratend) sowie durch die Valiant Bank Aarau, den Lions Club Aarau, die Hans-und-Lina-Blattner-Stiftung sowie den Wildpark Roggenhausen.