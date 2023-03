Aarau Mehr Menschen bei «Blumen für die Kunst» als erwartet – warum das Kunsthaus trotzdem keine Besucherrekorde mehr will Die frühlingshafte Ausstellung im Aargauer Kunsthaus ist zu Ende. Die Veranstalter ziehen ein positives Fazit. Teilweise kamen bis zu 3000 Personen an einem Tag.

Die Organisatoren zeigen sich mit dem Besucheraufmarsch von «Blumen für die Kunst» zufrieden. Im Bild: Floristin Andrea Lehmann aus Solothurn interpretierte das Werk "Cercles et barres" von Sophie Taeuber-Arp. Sandra Ardizzone / KUL

16’205. So viele Menschen haben die 9. Ausgabe von «Blumen für die Kunst» gesehen, die im Aargauer Kunsthaus Aarau den Frühling einläutete. Die Verantwortlichen zeigen sich hochzufrieden: «Dass die Begeisterung auch 2023 wieder ungebrochen sein würde zeichnete sich anhand der guten Zahlen des Online-Vorverkaufs schon vor der Ausstellung ab», teilen der Verein Flowers to Arts und das Kunsthaus gemeinsam mit.

Ein Besucherrekord war es allerdings nicht, und auch kein ausverkauftes Haus. Rund 17'000 Eintritte wären möglich gewesen – aber mit so vielen haben die Veranstalter gar nicht gerechnet. Man sei von etwas mehr als 14'000 Personen ausgegangen, so Kunsthaus-Sprecherin Christina Omlin.

2022, als die Ausstellung erstmals nach der Pandemie wieder stattfinden konnte – allerdings im heissen Juni – waren nur rund 10'800 Personen gekommen. 2020 wurde die Ausstellung wenige Tage vor dem Lockdown noch durchgeführt, bloss 4800 Menschen durften hinein. 2017 waren 16'500 Besuchende verzeichnet worden – knapp mehr als dieses Jahr. Das Rekordjahr 2019 mit 18’000 Besucherinnen und Besucher sowie 2018 mit 17’500 schwingen in der Statistik oben heraus.

11 Bilder 11 Bilder Meisterflorist Ondrej Vystrcil aus Bremgarten interpretiert das Werk «Porträt des Malers: als Roulette spielender Lazarus, [...]» von Rolf Winnewisser. Sandra Ardizzone / KUL

«Die Besuchendenstatistik nach der Pandemie lässt sich nicht zwingend mit dem Besuchendenaufkommen vor der Pandemie vergleichen», sagt jedoch Christina Omlin. «Nach der Ausstellung 2019 mit über 18’000 Besuchenden haben uns zahlreiche Rückmeldungen erreicht, dass es zu Spitzenzeiten zu viele Menschen in der Ausstellung habe und die Kunstwerke und floralen Interpretationen darum nicht mehr vollumfänglich genossen werden könnten. Die Limite der Aufnahmefähigkeit der Ausstellungräume war zu gewissen Zeiten auch aus Sicht der Kunsthausleitung erreicht.» Heisst: So viele Leute wie 2018 will man gar nicht mehr, weil es das Kunstvergnügen trübt.

Deshalb waren Online-Ticketing und spezifische Zeitfenster für den Besuch eingeführt worden. Von Dienstag bis und mit Freitag Nachmittag seien diese Zeitslots komplett ausgebucht gewesen, so Omlin. Der Mittwoch war Spitzentag mit 3000 Besuchenden. «Danach waren die Zeitslots nicht mehr ganz ausgebucht, aber dennoch mit weit über 2000 Besuchenden täglich sehr zufriedenstellend. Die rund 130 Führungen und Vermittlungsangebote waren im Vorverkauf schon früh ausgebucht, weshalb wir noch zusätzliche Führungen angeboten haben.» Aus Sicht der Veranstalter, so Omlin, könne man am Wochenende noch etwas mehr Publikum in der Ausstellung haben. Allerdings schätzen gewisse Besucher auch, dass dann weniger los ist.

14 Floristinnen und Floristen waren eingeladen worden, bei «Blumen für die Kunst» mitzuwirken. In einem Leserbrief in der AZ wurde kritisiert, dass keine Aarauer mit dabei waren. Hierzu sagt Christina Omlin, dass die Auswahl der Mitwirkenden durch «Flowers to Arts» erfolge.

«Das Konzept der Ausstellung und die Auswahl der kreativsten Floristinnen und Floristen ist national ausgerichtet, seit ein paar Jahren mit einem Gastbeitrag aus dem Ausland. Die Wahl berücksichtigt die Vielfalt der einzelnen Landesgegenden. Aus dem Kanton Aargau sind jedes Jahr Blumengestaltende vertreten.» Zudem, fügt sie an, sei das Kunsthaus eine kantonale Institution, das das Sammeln und Vermitteln von Kunst aus der Schweiz als Auftrag habe.