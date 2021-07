Aarau Massenschlägerei am Maienzug-Vorabend In der Nacht auf den Maienzug-Freitag haben sich in Aarau mehrere Personen geprügelt. Wie es dazu kam, ist noch ungeklärt. Die Kantonspolizei sucht Zeuginnen.

Nach dem Maienzug kam es in Aarau zu einer Massenschlägerei. Symbolbild: Keystone

Der Notruf ging am Freitag, 2. Juli um 00.30 Uhr bei der Kantonspolizei ein. Es wurde eine Massenschlägerei in der Metzgergasse gemeldet. Am Ort des Geschehens eingetroffen, fand die Polizei lediglich das Opfer. Der 31-jährige Mann wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und musste im Spital versorgt werden, so meldete die Polizei in einer Mitteilung am Donnerstag.

Wie es zu der Schlägerei kam, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Täterschaft gibt es keine. Deshalb sucht die Kantonspolizei Aargau Augenzeuginnen und -zeugen, die sich zur Tatzeit in der Umgebung aufgehalten haben. Sie werden gebeten, sich mit dem Stützpunkt Aarau (Tel. 062 836 55 55) in Verbindung zu setzen. (mma)

Im Video: der abgesagte Vorabend, der eben doch einer war

Die Stadt füllte sich langsam, bis es dann zu späterer Stunde auch zu Musik und Freudentänzen kam. Florian Wicki/Larissa Gassmann/Urs Helbling/Fabio Baranzini

Die aktuellen Polizeibilder: